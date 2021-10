Nicola Pisu sbotta con Miriana Trevisan/ “Io eccessivo? Non ho 12 anni!” Sui social…

Nicola Pisu confessa a Miriana Trevisan di essersi innamorato. Dopo il confronto avvenuto in diretta con Patrizia Mirigliani, Nicola ribadisce i suoi sentimenti. Miriana appare perplessa e gli dice: “Non comprendo questo fatto che tu dici che sei innamorato. Mi sembra eccessivo”. Nicola la guarda e risponde: “E’ qualcosa che riguarda me. Tu che c’entri?”. Miriana a quel punto chiede: “Ti sentiresti di dirmi ti amo?”. Nicola Pisu risponde che quello è diverso e poi aggiunge: “Io ho avuto delle storie e non ho mica 12 anni. Il verbo innamorare è diverso dal verbo amare”. Miriana non sembra convinta però. Sui social in molti accusano Miriana di stare illudendo Nicola.

Un utente la definisce superficiale e frivola: “Lei ridicola. Si presta ad una storia che manco lei sa i risvolti. Potrebbe essere pericoloso illudere un ragazzo fragile per il suo trascorso di dipendenza appena uscito. Una49enne molto frivola senza tanto cervello”. Altri invece ritengono che Nicola non abbia una maturità emotiva: “A questo bisogna fargli un disegnino, ha problemi seri, la maturità emotiva di un ragazzino di 12 anni. Ti sta dicendo di fermarti e riflettere come tua madre d’altronde ma tu sei de’ coccio”.

Patrizia Mirigliani è preoccupata per il figlio Nicola Pisu. La donna teme che questa storia con Miriana Trevisan possa far cadere nello sconforto il figlio. In puntata, la Mirigliani ha chiarito: “In questo momento non mi sento di entrare nel merito di questa storia, anche per alcune dinamiche che ho visto che non mi farebbero entrare in questa situazione. Io non faccio commenti sull’età avendo il padre di Nicola che aveva quasi dieci anni meno di me, io non critico e non giudico le donne con questo tipo di aggressività”.

Poi aggiunge: “Io non voglio che Nicola abbia una delusione che in questo momento non gli farebbe bene”. Patrizia ha spiegato a Nicola di credere che Miriana sia una donna positiva sotto certi aspetti ma gli ha consigliato di non correre troppo: “Potrebbe rimanere una semplice amicizia”. In effetti Miriana ha più volte frenato Nicola per poi però fargli credere qualcosa. Miriana sarà furba o timorosa?



