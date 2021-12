Diretta/ Cremonese Crotone (risultato finale 3-2) streaming: la chiude Zanimacchia!

DIRETTA CREMONESE CROTONE (RISULTATO 3-2): LA CHIUDE ZANIMACCHIA!

Ciofani da punizione pesca in area Valzania che al volo per poco non chiude definitivamente la gara. Molina serve Giannotti che in scivolata per poco non trova il gol del pareggio! Zanimacchia! La chiude la Cremonese! Valzania pesca il compagno di squadra che fa finta di calciare con il sinistro, supera il diretto avversario, e poi di destro trova il gol. Sernicola la tocca con una mano in area, calcio di rigore per il Crotone! Sul dischetto si presenta Benali che non sbaglia! Gara ricca di emozioni quella tra Cremonese e Crotone. Baez per Dei, bel tiro su cui Festa si fa trovare pronto. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi, vince la Cremonese. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Cosenza Cremonese (risultato finale 0-2) video tv: Strizzolo e Valeri!

LA RIBALTA STRIZZOLO!

Inizia la ripresa tra Crotone e Cremonese, si riparte dalle reti siglate da Maric e Fagioli. Cremonese che inizia come ha terminato la prima frazione, attaccando. Buonaiuto la stoppa in area e calcia, festa para facile. Strizzolo! La ribalta la Cremonese! Fagioli serve il compagno di squadra che, da posizione non facilissima, non lascia scampo a Festa. Il Crotone non ci sta e ci prova con Vulic da fuori area, Carnesecchi risponde presente. Crotone che ora attacca per provare a riprenderla. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Crotone Spal (risultato finale 1-2) video tv: Kargbo non basta ai calabresi

CREMONESE CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cremonese Crotone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Cremonese Frosinone (risultato finale 1-1): Charpentier risponde a Ciofani!

LA RIPRENDE FAGIOLI!

Grande intervento di Okoli che anticipa Maric pronto per la doppietta. Ci prova Buonaiuto che stoppa la sfera e calcia, palla che termina fuori di poco. Strizzolo pesca Buonaiuto in area che fallisce in maniera clamorosa. Cremonese che ora attacca a testa bassa. Fagioli! Arriva il pareggio della Cremonese! Strizzolo parte in contropiede e pesca Fagioli che di destro supera Festa. Termina una prima frazione di gara molto divertente con le due compagini che hanno giocato a viso aperto. Decidono al momento Maric e Fagioli. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA MARIC!

Inizia il match tra Cremonese e Crotone. Maric! La sblocca il Crotone dopo appena quattro minuti di gioco! Sul cross di Sala arriva Maric in area che non fallisce. La Cremonese prova a reagire con Bonaiuto che la mette in mezzo, Sala chiude tutto. Ciofani ci prova dai venti metri e per un soffio non trova la porta. Il Crotone risponde con Molina, la sfera crea qualche apprensione a Carnesecchi. Sala pesca Molina in area, Crescenzi compie però una chiusura che vale praticamente come un gol. Ci avviciniamo alla mezzora di gioco, decide il match al momento una rete siglata da Maric. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA

La partita in programma allo stadio Giovanni Zini Cremonese Crotone, che fra pochissimi minuti oppone la formazione lombarda allenata da Fabio Pecchia e i calabresi guidati da Francesco Modesto, sarà arbitrata dal 33enne genovese Matteo Marcenaro, alla sua settima in stagione in serie B e che ha debuttato anche nella massima serie. L’arbitro ligure, in questa gara che dà il via alla giornata avrà come assistenti di linea i signori Rossi e Garzelli ed inoltre ci sarà il quarto uomo Longo. Alla postazione Var Manganiello con assistente Imperiale.

Nelle gare precedenti l’arbitro della sezione di Genova ha incrociato soltanto la Cremonese nella gara pareggiata in casa contro il Benevento. Per Marcenaro il tabellino disciplinare parla di 32 cartellini gialli, una espulsione decretata e un calcio di rigore assegnato. Speriamo però che siano protagonisti i giocatori: Cremonese Crotone comincia!

TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta di Cremonese Crotone, per la 17^ giornata di Serie B: prima di dare la parola al campo pure andiamo a controllare anche lo storico che interessa i due club. Dati alla mano possiamo oggi raccontare di appena sei precedenti ufficiali, questi pure occorsi dal 2005 a oggi e sempre occorsi per il secondo campionato nazionale.

Il bilancio che ne otteniamo ci riporta poi di ben tre successi della Cremonese e solo due affermazioni del Crotone, con un pari maturato entro il triplice fischio finale. Possiamo anche aggiungere oggi che l’ultimo testa a testa occorso tra i due club, oggi in campo, risale solo alla stagione 2019-20 della Serie B: allora tra andata e ritorno fu una vittoria per parte, in favore della squadra di volta in volta padrona di casa. (agg Michela Colombo)

SITUAZIONE COMPLICATA PER I CALABRESI

Cremonese Crotone sarà diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione AIA di Genova. La gara in programma venerdì 10 dicembre alle ore 18:00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese è tornata alla vittoria, battendo 0-2 il Cosenza. Per la squadra di Fabio Pecchia si è trattato del settimo successo, il quarto conseguito in trasferta, con i lombardi che occupano la sesta posizione in classifica con 26 punti, in piena zona playoff.

Per il Crotone continua il periodo negativo. Nell’ultimo turno, i calabresi hanno perso 1-2 contro la Spal, nonostante una buona prestazione. Per la squadra allenata da Pasquale Marino è arrivata quindi la quarta sconfitta consecutiva, con l’unica vittoria in campionato che risale allo scorso 16 ottobre, in occasione del successo sul Pisa. Situazione di classifica piuttosto complicata per il Crotone, il quale occupa la diciottesima posizione con 8 punti, in zona retrocessione. Nell’ultimo precedente andato in scena nello scorso campionato di Serie B, il Crotone si impose di misura, vincendo 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE CROTONE

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Cremonese Crotone, le quali si affronteranno nella gara valida per la diciassettesima giornata di Serie B. L’allenatore dei lombardi, Fabio Pecchia, sembra voler confermare gli undici vincenti della trasferta di Cosenza. Ecco la probabile formazione titolare della Cremonese, la quale sfiderà il Crotone, modulo 4-2-3-1: Carnesecchi; Crescenzi, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Fagioli; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Strizzolo.

In casa Crotone, l’allenatore Pasquale Marino dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il modulo 4-4-2, confermando la squadra della scorsa giornata. Questa la probabile formazione titolare del Crotone, in vista della trasferta di Cremona: Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz, Molina; Giannotti, Vulic, Estevez, Zanellato; Maric, Mulattieri.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Cremonese Crotone di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria della Cremonese, abbinata al segno 1, è quotata 1.92. Un eventuale pareggio, con segno X, ha una quota di 3.30. Appare molto difficile un successo esterno del Crotone, il quale associato al segno 2, è quotato 4.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA