22enne sfregia con taglierino fidanzata del suo ex/ La scusa dell’incontro chiarificatore poi l’aggressione

Una 22enne è stata posta agli arresti domiciliari dopo che la stessa ha aggredito con un taglierino, sfregiandola, la fidanzata del suo ex compagno (da cui ha avuto un figlio). L’episodio, come si legge su TgCom24.it, è avvenuto di preciso lo scorso 16 luglio in quel di Vimodrone, in provincia di Milano, nel parcheggio della fermata della Metro Linea Verde. A commetterlo, Miryam Viglianisi, già sospettata di una seconda aggressione sempre ai danni della “contendente”. L’accusa nei suoi confronti è quella di stalking, reato che secondo gli inquirenti è dovuto “all’incapacità di accettare la fine della sua precedente relazione sentimentale”, e le indagini sono affidate ai carabinieri di Sesto San Giovanni che stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti della giovane.

Come riferisce il Corriere della Sera, la 22enne ha chiesto un incontro con la giovane con la classica scusa del chiarimento, ma una volta che le due si sono ritrovate vis a vis Miryam avrebbe estratto il taglierino colpendo la rivale a gambe e viso. Secondo l’accusa si tratta di ferite che potrebbero provocare alla giovane uno “sfregio permanente”, con tutte le conseguenza psicologiche annesse e connesse. “Avevo intenzione di chiarire, perché rispettavo il fatto che ci fosse un bambino di mezzo, e mai avrei voluto intromettermi in questa questione, che era solo tra loro due” ha raccontato la giovane aggredita al Corriere della Sera, che si è presentata tra l’altro all’appuntamento con due birre, un gesto distensivo.

22ENNE SFREGIA CON TAGLIERINO FIDANZATA DEL SUO EX: SCHIAFFI, PUGNI E TAGLI

Peccato però che l’incontro abbia preso sin da subito una brutta piega: “Sono stata colpita da uno schiaffo sferrato da uno degli amici con cui si era presentata la Viglianisi – ha aggiunto la vittima – poi sono stata colpita alle spalle, con una bottigliata in testa”.

E ancora: “Continuava a colpirmi, poi ho visto il sangue che mi colava su una gamba, avevo i pantaloncini corti”. Sulla scena sono intervenute delle persone che hanno raccontato agli inquirenti: “Aveva dei tagli evidenti, aperti su viso e gambe”. La giovane è stata soccorsa in codice giallo quindi portata in ospedale, e come detto sopra, le ferite al volto potrebbero restare per sempre. In seguito le forze dell’ordine sono risalite a Myriam che pare non abbia mostrato alcun segno di pentimento.

