22enne squarta donna incinta e le ruba bimbo da pancia/ Non riusciva ad avere figli

Una notizia di cronaca davvero raccapricciante e sconvolgente giunge dal Brasile, dove una 22enne ha ucciso una donna incinta e le ha poi aperto la pancia per rubarle il bimbo, dirigendosi successivamente in ospedale e dicendo ai medici: “Ho appena partorito”. Una storia di follia pura, che ha suscitato sgomento e orrore in tutto lo Stato sudamericano. L’episodio, tanto drammatico quanto cruento, si è verificato nei pressi di Rio de Janeiro, dove la giovane 21enne Pamella Ferreira Andrade Martins è stata ritrovata priva di vita nel bagno della propria abitazione, distesa in un autentico lago di sangue.

DAL MYANMAR/ “Il macellaio di Rangoon: se il Papa tornasse qui da noi”

A riportare l’accaduto in Italia è stato il portale Dagospia, che spiega come la ragazza fosse incinta di otto mesi e che fra poche settimana avrebbe dato alla luce il figlio che portava in grembo. Con lei, però, il destino si è rivelato incredibilmente crudele, poiché le ha messo sulla strada una sua quasi coetanea (di un anno più grande di lei), impossibilitata ad avere figli e affetta da gravi ed evidenti disturbi psichici.

GEO-FINANZA/ L'Italia come risponde alla riscossa tedesca e all'aggressività Usa?

UCCIDE DONNA INCINTA E LE RUBA BIMBO DALLA PANCIA: SCENA HORROR IN BRASILE

La ventiduenne ha fatto irruzione improvvisamente nella casa di Pamella, la donna incinta, aggredendola e uccidendola. Dopo che la vittima aveva esalato l’ultimo respiro, la killer le ha letteralmente squartato la pancia con il solo intento di estrarre il bimbo che in essa era contenuto, rubandolo e portandolo via con sé. Ancora non si conoscono i legami tra le due ragazze, né l’identità dell’omicida. Tuttavia, i familiari della vittima hanno reso noto che la 22enne non riusciva ad avere figli. Ovviamente, è stata arrestata dalle forze dell’ordine poco dopo il suo arrivo in un ospedale posto nelle immediate vicinanze dell’abitazione nella quale aveva compiuto il delitto: qui, infatti, la donna aveva raccontato ai medici di avere appena partorito e che quel bambino fosse il suo, ma sono bastati pochi accertamenti medici per decretare l’assenza di legami di parentela fra la presunta madre e il piccolo. A quel punto, il personale sanitario non ha potuto fare altro che allertare la polizia, giungendo così alla macabra scoperta.

LEGGI ANCHE:

TERREMOTO GIAPPONE MAGNITUDO 7.2/ Centrali nucleari sotto controllo e treni sospesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA