23, cosa significa il numero in romano?/ Mistero ad Amici 2019: Ilary Blasi spiega…

Grandi risate e anche un mistero nella finale di Amici 2019. Mentre i ragazzi si esibiscono in attesa di scoprire il vincitore di questa edizione, l’intervento di una giornalista solleva un quesito. Dopo aver fatto i complimenti a Rafael per la sua esibizione, arrivano gli auguri perché oggi è il suo 23esimo compleanno. Ed è proprio su questo numero, il 23, che si apre una larga parentesi. “Mi piacerebbe che Zanforlin, che conosce lo spagnolo, traducesse a Rafael cosa significa in romano il numero 23. Anzi, magari lo possiamo chiedere anche ad Ilary Blasi, può svelarlo lei”. La giornalista accende il mistero ad Amici 2019 ma è proprio la moglie di Francesco Totti a prendere poi parola dopo il dubbio lasciato sul 23.

23: Ilary Blasi spiega cosa significa in romano

“Maria, non so se posso dirlo quello che significa in romano” ammette Ilary Blasi ad Amici 2019. La De Filippi è incuriosita e ammette di non essere a conoscenza del significato del numero 23. Le fa allora una proposta: di dirlo all’amica Silvia Toffanin, seduta al suo fianco. La conduttrice ubbidisce, la collega ascola la parola sussurrata all’orecchio ed è immediata nel dire: “No, non si può dire!” Passa però poco prima che si torni sull’argomento. “Maria, diciamo che il significato del numero 23 comunque si può dire anche in italiano, in termini diversi“. Così lascia la parola alla Blasi, certa della sua risposta in italiano. Ma così non è: la Blasi si lascia sfuggire che 23 significa “bucio de cul*“. “Ma no!” sbotta la Toffanin “Diciamo che significa che porta fortuna…”

