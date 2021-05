23 MAGGIO 1992/ Giovanni Falcone, il “mistero” di un sacrificio a 29 anni di distanza

Perché, dopo ventinove anni, ancora oggi, è importante ricordare le vittime della strage di Capaci? Non solo per il loro grande senso dello Stato, per l’attaccamento alla bandiera e per la difesa del bene comune. E non solo per il loro fulgido coraggio nell’andare fino in fondo contro poteri marci e ostili. Ma soprattutto perché le loro vite donate parlano oggi, facendosi sentire in tutta la forza della loro sensatezza.

ARCIPELAGO NAPOLI/ "Pio Monte" 1602: uno sguardo di carità che cambia tutto

In un libro fresco di stampa Faccia da mostro (Rizzoli, 2021), Lirio Abbate descrive nella Palermo e nell’Italia di quel periodo un mondo inquinato e occulto, caratterizzato da personaggi inquietanti legati a poteri e interessi nascosti. Già Stefania Limiti, nel suo La strategia dell’inganno. 1992-1993 (Chiarelettere, 2017), aveva fatto notare che gli anni ’92-93 erano passati nella memoria collettiva degli italiani come gli anni di Tangentopoli, facendo dimenticare così molti episodi oscuri (attentati a Milano, a Firenze, a Roma, ecc.), tra i quali la scelta di Riina di attentare alla vita di Falcone non a Roma, ma a Capaci con un attentato eclatante, in stile militare. E come non ricordare, a tal proposito, il giudizio di fuoco sulla strage di Capaci del cardinale Pappalardo: “Ma è certamente motivo, e lo sappiamo, di particolare sgomento l’avere appreso che il giudice Falcone si muoveva in via e con mezzi che dovevano rimanere coperti dal più sicuro riserbo. Chi li conosceva? Chi li ha rivelati ai nemici dei giudici?”.

CASO MORO/ Come e chi lo ha ucciso, tutti i dubbi sulla "verità" dei brigatisti

Allora, vista la buia forza di questi poteri che Antonio Leccese ha definito, in un suo recente libro, massomafie, a maggior ragione, come si spiega la scelta di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti di scorta di continuare la loro battaglia, dentro una vita assediata dal rischio continuo?

Falcone, peraltro, ricordava bene le parole dell’amico commissario Ninni Cassarà: “dobbiamo convincerci che siamo uomini morti che camminano”. Per mettere a fuoco, ora, la domanda sul senso della scelta, centrale per la sua forza, bisogna passare dal livello analitico-razionale a quello antropologico e guardare fino a quanto può essere grande il cuore di un uomo, che cerca la giustizia e la verità con un desiderio infinito. E questo misterioso e teso movimento verso l’infinito può essere intercettato dallo sguardo di un altro, tutto preso dalla stessa ricerca, dalla stessa incredibile speranza. È interessante, infatti, vedere/vederci nello sguardo di un altro, compagno al destino: con la stessa intensità, con la stessa passione, con lo stesso abbandono.

Napoleone riscoprì la fede a S.Elena/ “L’orgoglio si sgonfiò e riconobbe il Dio-Gesù”

Il mistero dell’uomo Giovanni Falcone, perciò, lo si può cogliere, in certa misura, in presa diretta, nello sguardo e nelle parole di Paolo Borsellino. Maria Falcone, in Giovanni Falcone un eroe solo. Il tuo lavoro, il nostro presente. I tuoi sogni, il nostro futuro (Rizzoli, 2013) ricorda le parole del magistrato, amico di suo fratello, dette un mese dopo l’attentato, nella Chiesa di San Domenico, davanti a 30mila ragazzi: “Perché non è fuggito, perché ha accettato questa tremenda situazione, perché non si è turbato, perché è sempre stato pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore!”; e ancora: “Se egli è morto nella carne, è vivo nello spirito, come la fede ci insegna: le nostre coscienze, se non si sono svegliate, devono svegliarsi! La speranza è stata vivificata dal suo sacrificio, dal sacrificio della sua donna, dal sacrificio della sua scorta”.

La sottolineatura dell’esperienza, dunque, di un amore più grande e attivo, in grado di attraversare persino il buio dell’essere stati lasciati soli nel grande gioco del nulla. E dunque, proprio dagli occhi e dalle parole di un altro, Paolo Borsellino, amico che ha condiviso la stessa fine di Giovanni Falcone, ci arriva dall’oltre una parola nuova: c’è ancora speranza perché uno/Uno ha dato la vita per noi.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI





© RIPRODUZIONE RISERVATA