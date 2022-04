Oroscopo Branko oggi 30 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Capricorno e…

Come ogni mattina l’oroscopo di Branko per la giornata odierna, sabato 30 aprile 2022, è stato diffuso dall’emittente radiofonica RDS, quali saranno i segni zodiacali che riusciranno a trascorrere la giornata di oggi in tranquillità in vista della festa della giornata di domani e chi invece, dovrà affrontare qualche piccolo problema? Per i nati sotto il segno della Bilancia la presenza della Luna in Toro rappresenta il proprio mondo interiore, anche luogo dell’intuito e del talento. Secondo l’astrologo però, a questo segno zodiacale manca la dimensione di sogno e idealismo ma la giornata odierna si prospetta fondamentale per l’amore.

Oroscopo Branko settimanale 29 aprile-5 maggio 2022/ Classifica segni flop: Leone...

I nati sotto il segno dello Scorpione nella giornata dovranno fare molta attenzione alla propria salute. La Luna in Toro ha un impatto molto aggressivo nelle collaborazioni e nei rapporti stretti. La luna in Toro però porta a questo segno nuovi germogli in amore, anche se l’astrologo consiglia di essere molto razionali. I nati sotto il segno del Sagittario per la giornata di oggi sono invitati a fare qualche mossa importante nel lavoro o nello studio. L’amore per questo segno verrà esaltato dall’arrivo di Venere a partire dal prossimo lunedì.

Oroscopo Branko settimanale 29 Aprile - 5 maggio 2022/ Classifica segni top: Toro...

Oroscopo Branko oggi 30 aprile 2022: Difficoltà per l’Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko i nati sotto il segno del Capricorno con la Luna Nuova vivranno un momento meraviglioso sotto il punto di vista domestico, finanziario e amoroso, campo protetto anche dalla presenza della Venere in Pesci ancora per due giorni. Gli Acquario invece, risentono un po’ della Luna in Toro, troppo severa per questo segno zodiacale. Tutti gli appartenenti a questo segno dovranno fare molta attenzione ai propri contatti diretti professionali.

I nati sotto il segno dei Pesci dovranno iniziare a gettare i semi per il proprio futuro. Secondo l’astrologo, infatti, nel mese di maggio cambierà qualche astro, ma la presenza della Luna in Toro aiuterà tutti a realizzare qualcosa di molto rilevante. Il consiglio dell’astrologo è quello di iniziare ad accelerare sul piano lavorativo perchè il 2022 sarà segnato da molti mesi con la presenza di Marte in Gemelli. L’oroscopo di Branko inoltre, consiglia cautela nei viaggi a tutti i nati sotto questo segno zodiacale.

Oroscopo Branko oggi 27 aprile 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA