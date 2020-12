24 DICEMBRE NEGOZI APERTI?/ Zona rossa, le attività aperte alla vigilia di Natale

In molti si stanno chiedendo in queste ore se domani, 24 dicembre, i negozi saranno aperti. Manca poco all’atteso Natale, che quest’anno vivremo in maniera diversa rispetto al solito: le misure restrittive poste dal Governo per arginare l’emergenza coronavirus non consentiranno tavolate, cenoni e assembramenti, ma fortunatamente sarà possibile trovarsi con i parenti o con gli amici più stretti (qui tutte le misure previste dall’ultimo decreto).

Come dicevamo, tanti italiani si stanno chiedendo se i negozi saranno aperti nella giornata di domani, ma la risposta non piacerà a molti: come previsto dall’esecutivo, dal 24 dicembre l’Italia entra in zona rossa e anche i negozi resteranno chiusi, oltre ai già “noti” bar e ristoranti. Ricordiamo che è previsto anche il divieto di spostamento a meno di comprovate esigenze, ma, come dicevamo, sono previste delle deroghe.

24 DICEMBRE NEGOZI APERTI? COSA PREVEDE IL DECRETO NATALE

Domani 24 dicembre i negozi per lo shopping non saranno aperti, dunque, ma non dimentichiamo che le attività essenziali continueranno ad operare. Se è prevista la serrata per i negozi che vendono abbigliamento, calzature e gioiellerie – i più visitati per i regali di Natale – sarà comunque possibile fare la spesa nei supermercati, ma anche andare in farmacia, dal tabaccaio e all’edicola.

Il 24 dicembre tra i negozi che resteranno aperti troviamo anche esercizi non specializzati di computer, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica, elettrodomestici e periferiche. Come evidenzia Sky Tg 24, non è stata disposta la chiusura di benzinai, ferramenta e negozi da cornici, come per le attività di commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari, di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio, per l’illuminazione e sistemi di sicurezza specializzati.

