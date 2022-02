24 ore/ Su Rai 2 il film con una giovanissima Charlize Theron e Kevin Bacon

24 ore, film di stasera su Rai 2

24 ore va in onda su Rai 2 oggi, 4 febbraio 2022, con inizio alle ore 21,20. La protagonista, nel ruolo di Karen Jennings, è l’adorabile due volte candidata al Premio Oscar, Charlize Theron, attrice sudamericana trapiantata negli States che vinse la statuetta per la sua straordinaria interpretazione della serial killer Aileen Wuornos in ‘Monster’ e per ‘North Country – Storia di Josey’, non vinse la statua dorata ma ci andò ancora una volta molto vicina.

La Theron può interpretare qualunque personaggio ma il thriller è la sua vera “casa”; la ricordiamo allora in ’15 minuti – Follia omicida a New York’, ‘Le regole della casa del sidro’. Nel ruolo del cattivo, il criminale Joe Hickey, un attore che volente o nolente in questa parte ha sempre reso al meglio, Kevin Bacon, che tutti ricorderanno spietata guardia minorile in ‘The sleepers’, colui che provocò la vendetta dei ragazzi poi divenuti adulti.

24 ore, la trama del film: una mente perversa

Soffermiamoci sulla trama di 24 ore. Joe Hickey è una mente criminale perversa e arrogante. Crede di avere tra le mani il crimine perfetto e lavora di fino per organizzarlo al meglio sino a quando inizia la sua attività criminale che, effettivamente, funziona: rapire e tenere in ostaggio, concedendo solo 24 ore per il riscatto, prima di uccidere le vittime, famiglie ricche. La cosa accade anche ai Jennings: Joe ne rapisce la figlia, la da in custodia alla moglie Cheryl (Courtney Love) e al fratello Marvin (Pruitt Taylor Vince), nel frattempo si dedica all’ultimatum attendendo al riscossione del riscatto. Questa volta però a tutela dei Jenings c’è la madre Karen, risoluta sino a rischiare la morte per salvare la vita di sua figlia dalle mani di criminali che non si rendono conto di avere rapito una ragazzina cagionevole di salute.

