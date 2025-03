Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia, citando l’agenzia internazionale Reuters, circa una decisione dell’amministrazione Donald Trump di “espellere” ben 240.000 ucraini, attualmente di stanza sul territorio degli Stati Uniti. Una notizie che è stata però bollata senza troppi giri di parole come una “fake news” da parte di Karoline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca. Attraverso il proprio profilo X.com, come potete vedere più in basso, la collaboratrice del presidente degli Stati Uniti ha scritto: “Si tratta di altre fake news di Reuters basate su fonti anonime che non hanno idea di cosa stiano parlando. La verità: al momento non è stata presa alcuna decisione”.

Cina: "Pace Ucraina non deve essere un accordo Usa-Russia"/ "Inorriditi da come Trump ha trattato l'Europa"

La Leavitt sembra quindi smentire da una parte la notizia della “deportazione” dei 240.000 ucraini, ma dall’altra fa chiaramente capire che qualcosa sull’argomento si stia decidendo, visto che appunto scrive: “non è stata presa ancora alcuna decisione”. Ma cosa aveva scritto la Reuters? Citando un alto funzionario del tycoon newyorkese, nonchè altre tre fonti a lui vicine, aveva spiegato che il presidente stesse meditando concretamente di togliere lo status legale di rifugiato temporaneo a circa 240.000 ucraini che avevano lasciato il proprio Paese dopo lo scoppio della guerra, e che avevano trovato accoglimento appunto negli Stati Uniti.

SPY GAZA/ “Gli Usa stanno trattando direttamente con Hamas, una svolta che spiazza Israele”

Veniva comunque sottolineato che la decisione della revoca non aveva nulla a che fare con il recente litigio fra Donald Trump e il presidente Zelensky alla Casa Bianca, visto che era in corso da prima che i due appunto si incontrassero.

L’amministrazione Trump punta a privare dello status legale di rifugiato ben 1,8 milioni di stranieri presenti sul territorio degli Stati Uniti, tutti accolti grazie ai programmi umanitari lanciati negli scorsi anni dall’amministrazione di Joe Biden, l’ex presidente americano. Fra i migranti rimpatriati vi sarebbero più di 500mila sudamericani e centroamericani, una notizia che ovviamente ha scatenato la reazione contraria di moltissime associazioni umanitarie sia statunitense che non.

SCENARI/ Riarmo, ingresso in UE, soldati turchi in Ucraina: così Erdogan rimescola le carte

This is more fake news from Reuters based on anonymous sources who have no idea what they are talking about.

The truth: no decision has been made at this time. pic.twitter.com/djf0CjTfiD

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 6, 2025