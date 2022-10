Amici: Mattia Zenzola bacia Maddalena/ La reazione di Christian Stefanelli

Amici 22 di Maria De Filippi dà il benvenuto ad un nuovo amore tra i banchi: Mattia Zenzola e Maddalena Svevi la nuova coppia

Delude le aspettative di molti telespettatori la nuova e sesta puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, prevista per il 23 ottobre su Canale 5, in quanto le annesse anticipazioni TV prevedono la rivelazione della coppia di ballerini Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. Gli spoiler TV del momento, lanciati da Superguidatv in vista della puntata domenicale di Amici 22 in arrivo, vedono l’allievo ballerino di Raimondo Todaro -re-entry al talent dopo il ritiro per infortunio subito ad Amici 21 dello scorso anno- protagonista di un bacio con l’allieva ballerina di Emanuel Lo. Un momento romantico, che aprirebbe all’ufficializzazione di una nuova storia d’amore nella scuola di Amici. Questo, a discapito della “ship” che i più tra i fan di Mattia Zenzola e il compagno a lui più vicino ad Amici 21, Christian Stefanelli, si sarebbero auspicati da mesi.

Amici 2022, scatta il bacio tra Mattia e Maddalena /La nuova coppia dopo Niveo e Rita

I ballerini allievi di Raimondo Todaro, ad Amici 21, si sono palesati in più occasioni, sia nei momenti di dolore che in quelli di forza, particolarmente vicini e complici tra loro, tanto da dare vita al sogno dei rispettivi fandom di un’ufficializzazione del loro sospetto amore rainbow che avrebbe quindi spinto i due a fare coming out in TV della presunta omosessualità. Un desiderio che di fatto non si é mai concretizzato e che trova ora ostacolo nelle ultime anticipazioni di Amici, che vedono Mattia vicino a Maddalena. E intanto c’é chi, tra i supporter della mancata gay-“ship” ora si chiede quali siano i rapporti intercorrenti tra Mattia Zenzola e Christian Stefanelli, dal momento che il primo farebbe coppia con Maddalena Svevi ad Amici 22.

Christian Stefanelli replica a chi lo vede ai ferri corti con Mattia Zenzola, per il bacio con Maddalena Svevi ad Amici 2022

Il ballerino di hip hop, Christian stesso in persona, replica in queste ore a chi lo vedrebbe ai ferri corti con il latinista di Amici 2022 in un messaggio divulgato via social: “Perché mi chiedete tutti se sto bene? Io sto benissimo e sono tanto felice per mio fratello. Non cambierà mai niente tra me e lui, perché lui è la mia famiglia e lo sarà per sempre. Io sono suo fratello e lei la sua fidanzata”. Qualora Maddalena fosse realmente la fidanzata di Mattia, Christian lo accetterebbe quindi, in virtù di una fratellanza viscerale con l’ex compagno di studi ad Amici 21. E non manca di certo la replica di Mattia, che, seppur non pronunciandosi ancora sulla vicinanza a Maddalena, fa eco a Christian dicendosi altrettanto vicino a lui al di là delle apparenti distanze tra loro. Eppure c’è chi proprio non riesce a credere che tra i due ballerini vi sia “solo” un’amicizia e che sia nata una nuova coppia di Amici 2022: “Ho la sensazione che in quel rapporto non troverà neanche una parte della magia che aveva in quella casa con te” é il messaggio di utente destinato a Chris, che muove la critica alla preannunciata Nedo coppia che ostacolerebbe la gay-ship. “Assolutamente -chiarisce, poi, la sua posizione di neutralità, Christian Stefanelli, confermandosi un amico o meglio un fratello di Mattia – perché io sono suo fratello e lei la sua fidanzata”.

Ma perché mi chiedete tutti se sto bene?

Io sto benissimo e sono tanto felice per mio fratello, non cambierà mai niente tra me e lui, perché lui è la mia famiglia e lo rimarrà sempre. — Christian Stefanelli (@turbojr_) October 20, 2022













