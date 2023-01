Amici 22, Federica Andreani: Zerbi la sfida, eliminata?/ Il verdetto del giudice…

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani finisce in sfida: le anticipazioni TV

Federica Andreani finisce in sfida contro un’avversaria esterna, per il volere di Rudy Zerbi, ad Amici 22 di Maria De Filippi. Che lei sia la nuova eliminata di Amici 22? Accade nella nuova puntata del talent di Maria De Filippi, datata 28 gennaio 2023, secondo le annesse anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV. Il talentscout Rudy Zerbi decide di mettere in discussione la cantante e allieva di Arisa, tacciata di recente -in una polemica online sollevata dall’ex professore di Amici, Luca Jurman- di una grave accusa. Ossia, di aver preso parte ad una gara di canto domenicale, tra quelle disputatesi ad Amici 22 a partire da settembre 2022, favorita dal playback.

Al di là dell’accusa, alla nuova puntata domenicale Federica Andreani finisce in sfida contro la sfidante esterna 22, reduce dal rilascio dell’inedito 26 modi, uno dei brani più amati di Amici 22 nella playlist attiva su Spotify Italia, “Generazione zeta”. Si tratta della top-list di brani e artisti più rappresentativi dei giovani nati negli anni a cavallo tra il 1997 e il 2012.

Federica Andreani vince la sfida ad Amici 22 di Maria De Filippi

Ma qual é l’esito della sfida di canto che Rudy Zerbi chiede ai danni di Federica, non ritenendola meritevole di un banco di canto ad Amici? A giudicare é l’ospite in studio Charlie Rapino e Federica Andreani vince la sfida, eseguendo il suo nuovo inedito e Rimmel. Insomma, nonostante la messa in discussione, la cantante e concorrente in corsa per il montepremi finale del talent, Federica Andreani, riesce a battere l’avversaria alla nuova sfida subita ad Amici 22 di Maria De Filippi.

Nel frattempo, per la quota ex Amici 21, LDA rompe il silenzio sul nuovo progetto musicale che include la partecipazione al Festival di Sanremo 2023: l’occasione é un intervento a mezzo stampa, dove tra le altre cose svela i rapporti intercorrenti con Maria De Filippi.

