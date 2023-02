Uomini e donne, chi é il nuovo tronista Luca Daffré?/ Dopo L’isola dei famosi…

Dopo L’isola dei famosi 2022, a Uomini e donne arriva Luca Daffré: il nuovo tronista

Luca Daffré é il nuovo tronista, non alla sua prima esperienza TV, confermato nel cast di Uomini e donne. Mentre il popolo dei telespettatori attende impaziente le scelte dei tronisti vicini alla scelta finale, Lavinia Mauro e Federico Nicotera, Luca Daffré si presenta come il nuovo protagonista erede al trono classico del dating show. Il 27enne moro, classe 1995, é originario di Trento, e si direbbe molto sportivo. Ha un profilo Instagram attivo, che vanta oltre 400mila followers, cumulati negli anni, anche grazie alle varie esperienze intraprese in TV, a partire dal 2018.

Anno in cui Luca D’Affré esordiva al debutto tv nello studio di Uomini e donne, come pretendente e l’allora tronista Teresa Langella lo confermava tra i suoi corteggiatori, senza però sceglierlo al termine del trono. Nello stesso anno, Luca Daffré compariva, poi, in tv nel ruolo di tentatore a Temptation Island. Nel 2019, per lui, era poi la seconda occasione nel ruolo di corteggiatore, al trono di Angela Nasti, che tuttavia non lo sceglieva. E dopo quattro anni di lontananza dallo studio, Luca Daffré torna a Uomini e donne, nel ruolo inedito di tronista, reduce inoltre dall’esperienza TV intrapresa come naufrago a L’isola dei famosi 2022, dove si classificava secondo alle spalle di Nicolas Vaporidis.

Luca Daffré torna nello studio TV di Uomini e donne: la clip di presentazione

“L’ultima volta che sono stato in questo studio è stata 4 anni fa-fa sapere di sé Luca Daffré, nuovo tronista nel videomessaggio di presentazione registrato sul sito Witty di streaming online di Uomini e donne-. Anche se allora non ho trovato l’amore, non ho mai smesso di crederci. Sono Luca, ho 29 anni e vengo da Trento. Nella vita sono un dj e sono molto felice di aver fatto della mia più grande passione che è la musica il mio lavoro. Sono laureato in Scienze Motorie e quindi attivo in tutto quello che è il mondo fitness e preparazione fisica. Amo qualsiasi tipo di sport, in particolare quelli molto dinamici con la tavola”.

E la presentazione del tronista, poi, prosegue: “Rispetto a 4 anni fa sicuramente sono molto meno timido, ho imparato a non tenermi più niente dentro, a dire quello che penso. Sono una persona molto testarda e ambiziosa infatti finché non mi riesce una cosa nel migliore dei modi non mollo. Mi sono trasferito a Milano 5 anni fa, mi sono tolto qualche soddisfazione, tra cui quella di comprare la mia prima casa. Per me è stato un traguardo molto importante, perché ci sono arrivato con le mie forze. So stirare, lavare, cucinare… cose molto semplici”. Il prototipo di donna ideale di Luca Daffré? “Cerco una ragazza con valori e con obiettivi nella vita. Che non sia superficiale e che non basi tutto sull’apparenza perchè nella vita mi è già capitato di incontrarne molte così. Mi piacciono le ragazze determinate e con carattere, non mi piacciono invece quelle che se la credono, quelle un po’ strafottenti. Soprattutto faccio fatica con le ragazze gelose perchè a me più mi opprimi, più cerco di scappare, di evadere. Spero che questa sia la volta buona, non fatemi uscire da qui single anche a questo giro!”, Conclude.











