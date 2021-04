250 milioni di mascherine sequestrate/ “Devono essere ritirate subito dagli ospedali”

250 milioni di mascherine dovranno essere ritirate dagli ospedali e dalle strutture sanitarie italiane. Questa è la richiesta della Guardia di finanza di Gorizia alle Asl italiane, in quanto i dispositivi di protezione individuale di cui sopra, tutte mascherine provenienti dalla Cina di categoria Ffp2 e Ffp3, non risultano essere a norma e conformi alle regole dell’Unione Europea e italiane. Le Fiamme gialle, come riferisce l’edizione online de IlSole24Ore.it, hanno già bloccato l’uso di dispositivi di protezione di 12 diversi lotti arrivati dalla Cina dal luglio del 2020 ad oggi.

L’indagine e la scoperta è emersa dopo che a fine marzo la procura di Gorizia, su richiesta dell’Asl locale, aveva disposto il sequestro di dodici tipi di prodotti arrivati dalla Cina, e per cui era stato richiesto «il ritiro immediato», e per cui si erano necessari degli approfondimenti in merito alla qualità degli stessi prodotti. Subito dopo sono state effettuate delle prove in laboratorio ed è emerso che il loro sistema di filtraggio non era efficiente come si deve.

250 MILIONI DI MASCHERINE SEQUESTRATE, FORSE IL MATERIALE È STATO CONTRAFFATTO

Si è trattato di un campanello d’allarme che ha portato le forze dell’ordine a sequestrate subito ben 60 milioni di dispositivi Ffp2 ed Ffp3 in attesa presso i magazzini del Commissario all’emergenza sanitaria. «Queste mascherine – le parole dei finanzieri – costituiscono il residuo di forniture per circa 250 milioni di pezzi ereditato dalla precedente gestione della struttura per l’emergenza», e di conseguenza si è appunto deciso di bloccare l’intera immensa fornitura. Le asl dovranno quindi provvedere ad individuare i dispositivi incriminati, e bloccarne ovviamente l’uso in quanto non filtranti come si deve. Non è ben chiaro come mai il materiale risulti essere difforme alle norme, ma stando a quanto scrive Il Sole 24 Ore, non è da escludere che si tratti di mascherine che siano state contraffatte e quindi vendute con una falsa certificazione Ce2163. Ovviamente l’indagine è solo all’inizio e mura ad individuare eventuali responsabili.

