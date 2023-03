Enid Blyton autrice per bambini censurata dalla cultura woke/ “Xenofoba e razzista”

L’infinita battaglia della cultura woke contro i termini e le parole offensive non si ferma e colpisce, in ultima istanza, anche l’autrice Enid Blyton, firma di numerosissimi libri per bambini. Una vera e propria guerra, combattuta a colpi di gomma, bianchetto e ristampe, che porta via parole utilizzate, forse, in modo leggero e spensierato, ma che per la contemporaneità e per i bambini di oggi e di domani non sono più ritenuti appropriati. E insomma, dopo la censura che ha colpito anche Roald Dahl (l’autore del famosissimo “La fabbrica di cioccolato”) sotto l’occhio della cosiddetta ideologia woke è finita anche la serie di Enid Blyton “La banda dei cinque” (in lingua originale “The famous five”).

Enid Blyton censurata dalla cultura woke

Dai libri di Enid Blyton, esattamente come per Dahl, spariranno intere parole, o verranno sostituite, mentre alcune frasi saranno completamente riscritte e manipolate. Un caso analogo, inoltre, è capitato anche recentemente all’autore R. L. Stine, che ha firmato la celebre serie “Piccoli brividi” e che ha scoperto, per caso, che erano stati censurati dozzine dei suoi libri, senza che l’editore lo informasse di nulla, per rimuovere parole come “grassa” o “pazza”.

Tornando a Enid Blyton, invece, nei suoi libri si faceva ampio ricorso al termine “queer”, ovviamente non con accezione sessuale, e che ora è stato sostituito con “particolare”, “divertente”, “sorprendete”. Similmente, la descrizione “un ragazzo pescatore dalla faccia bruna” ora parla di un generico “abbronzato”. Singolare, invece, è la censura al termine “mastro” riferito ad un ragazzino da una sua coetanea, oppure anche al termine “signore”, usato in questo caso da una protagonista nei confronti di suo zio. Insomma, oltre che ammiccare in qualche modo alle cose di cui la woke culture vorrebbe che non si parlasse, sembra che Enid Blyton abbia anche peccato nell’insegnare ai bambini il rispetto e l’educazione per gli adulti.

Enid Blyton e la targa commemorativa riscritta

Inoltre, la censura woke a Enid Blyton non avrebbe, purtroppo, colpito solamente i suoi libri, ma anche la targa commemorativa che è istallata fuori dall’abitazione in cui viveva. L’ente English Heritage che si occupa delle targhe, infatti, sotto alla sua ha apposto una postilla che sottolinea come “il suo lavoro è stato criticato durante la sua vita e dopo, per il suo razzismo, la xenofobia e la mancanza di merito letterario“.











