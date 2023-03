LDA lascia la musica per il calcio Napoli?/ “Mi propongo a Spalletti e…”

Sanremo 2023, l’ex Amici 21 LDA debutta a Goal Deejay: l’intervista rivelatrice sul Calcio Napoli

É il più giovane tra i Big di Sanremo 2023 e dopo l’esordio in musica al debutto in TV di Amici 21, LDA potrebbe tornare al calcio, per amore del Napoli. Ospite a grande richiesta dei fan nella trasmissione su Sky Sport Football, Goal Deejay, incalzato dai quesiti di Melissa Satta il figlio di Gigi D’Alessio Luca D’Alessio in arte LDA, non nasconde che tornerebbe a indossare le scarpette di calcio, per un debutto nella city-team, Napoli. Mentre la squadra partenopea SSC Napoli é in lizza per il terzo scudetto nella competizione targata UEFA Champions League, di risonanza international nell’ambito del Calcio global, e dopo il trionfo del 4-0 registrato dalla squadra napoletana contro il Torino, LDA fa sapere di volersi proporre a Luciano Spalletti (attuale allenatore della società sportiva di calcio, Napoli, ndr).

Uomini e donne, Alice Barisciani nuova tronista?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

LDA ha in cantiere un progetto nel Calcio Napoli?

Tra il serio e il faceto, nell’intervista concessa alla sexy ex velina di Striscia la notizia, il Justin Bieber italiano dichiara: “ho perso tutto… mi sto scaldando per la puntata – sono le parole dell’ex Amici 21, che potrebbero preludere al suo un futuro calcistico anche nell’ipotesi di un piano B con l’addio alla musica- devo fare il provino a Spalletti…dalla sinistra, va pure bene in panchina e lato a destra… devo fare qualcosa”. Poi, però, si palesa ancora desideroso di fare musica. Tanto che LDA si dice innamorato di una delle tracce-ingredienti di Quello che fa bene, il nuovo album che nasce a Sanremo 2023 con il singolo promosso alla gara festivaliera Big, Se poi domani. Si tratta della dedica scritta di suo pugno e dedicata alla città d’origine dei genitori separati Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, Cara Napoli,. Una canzone che lui intona per i fedeli appassionati seguaci della trasmissione Sky.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 21 marzo/ Lite tra Lavinia e Alessio Corvino

Che LDA possa avere un futuro nel Napoli, oltre i progetti che lo coinvolgono nella musica? La domanda sorge ora spontanea. E, intanto, il cantautore e figlio d’arte si candida al titolo di nuova mascotte del Calcio Napoli, non nascondendo l’amore per Partenope, nella caption di un video che é ora virale su Instagram. Si tratta di un frame dell’intervista, che manda in tilt il web tra le interazioni social di consenso più disparate, a suon di like e messaggi dei fan per il cantautore. “Il Napoli é una famiglia, non é una squadra”, scrive il 19enne, a corredo della dedica social.

LEGGI ANCHE:

Cecilia Capriotti "boccia" Oriana Marzoli/ "Volgare, non raffinata e poco elegante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA