Chanel Totti compie gli anni: “Troppo piccola per..”/ Esplode la polemica web

Chanel Totti compie sedici anni: il party di compleanno scatena la polemica degli internauti nel web, il motivo

Chanel Totti compie gli anni e, sulla scia del continuo gossip che regna sovrano in Italia circa la rottura dei genitori vip, Francesco Totti e Ilary Blasi, é ora al centro di una nuova polemica. Le contestazioni sul conto della figlia d’arte giungono via social, a margine di un’immagine esclusiva del sedicesimo compleanno di Chanel Totti, che che é ora virale nel web e scatena gli utenti tra i commenti social più disparati.

Luxuria incontra Bastian, compagno Ilary Blasi/ "Persona affabile e semplice", frecciata a Totti?

In particolare la polemica online esplode per effetto di un aforisma autocelebrativo che Chanel Totti sfoggia a corredo della sua torta di compleanno, tra gli ornamenti del suo party fashionista. La frase che indigna il popolo del web? “Reggo più alcol che persone”, é il “mantra” che é ora al centro delle contestazioni in circolo online sul conto della figlia della leggenda del calcio Francesco Totti e la conduttrice TV de L’isola dei famosi 2023, Ilary Blasi.

Totti e Ilary, il ritorno di fiamma è possibile?/ Parla Brooke di Beautiful: "Sì, perché…"

Le parole “incriminate” scatenano i dissensi degli utenti attivi nel web, che in particolare tacciano la figlia d’arte adolescente di inneggiare alla “vita spericolata” e all’uso e abuso dell’alcol da minorenne e di volere apparire una donna, peraltro “navigata”, correndo così anche il rischio di lanciare il “cattivo esempio” alle nuove generazioni. In primis la Generazione zeta di cui la sedicenne é una rappresentante “populare”, nel web.

«Non oso pensare a 20 anni cosa farà» o, ancora, «Complimenti, hai solo 16 anni», si legge tra gli attacchi sferrati dai critici internauti alla festeggiata figlia di vipponi, che nel bene e nel male si conquista ora lo scettro di influencer del momento. Tra le altre considerazioni social, poi, si leggono inoltre delle parole rilasciate in un’analisi sulla società moderna e i rapporti tra genitori e figli, anche relativamente all’educazione impartita dai primi ai secondi: “Penso che purtroppo oggi come oggi i sedicenni vivano una vita molto anacronistica rispetto alla nostra -commenta prolisso, un altro utente, il post dello scatto che Chanel Totti condivide su Instagram e la immortala con la torta incriminata-. Ciò non vuol dire che si possa lasciar passare un messaggio simile per i coetanei. È la preoccupazione per noi mamme, nonne che hanno figli e nipoti di questa età. La società è malata e nemmeno

l’educazione impartita loro a volte riesce

ad arginare questi fenomeni. Io insisto nel

dire: non omologatevi, abbiate carattere

e personalità e imponente la “vostra “”. E se da una parte si registrano critiche, dall’altra c’é anche la compagine dei fan della giovane Totti, che difendono la beniamina via social rivendicandone il diritto all’ironia nella frase della “discordia”. “Butta l’invidia… a 16 anni voi che facevate ?!?”, scrive qualcuno tra i fan in replica ai detrattori della figlia d’arte.

Ilary Blasi, weekend con Bastian, Chanel e il fidanzato della figlia/ Baci, sorrisi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA