Antonella Clerici chiude i battenti con É sempre mezzogiorno: la chiusura in anticipo, anticipata dallo spoiler TV

Antonella Clerici chiude l’ultima stagione estiva di É sempre mezzogiorno, il format televisivo condotto su RaiUno. Che ne sarà della trasmissione targata Rai, in onda in chiaro tv su RaiUno così come in streaming sul sito online Raiplay.it? Ma soprattutto quali sorti attendono la popolare conduttrice TV di casa Rai, dopo l’uscita di scena dallo studio de La prova del cuoco?

Perché Antonella Clerici non c’è a "È sempre mezzogiorno"?/ È malata. Chi ci sarà la suo posto?

A lanciare l’indiscrezione sulla chiusura di É sempre mezzogiorno ci pensa il beninformato sito web, TvBlog. Stando allo spoiler TV del momento la First lady di É sempre mezzogiorno si prepara a chiudere i battenti con il format Rai, e la chiusura é prevista in netto anticipo rispetto ai tempi previsti in origine. Relativamente a quanto riporta la fonte, si apprende che a partire da venerdì 9 giugno Antonella Clerici sia destinata a sparire dal palinsesto della programmazione targata Rai e insieme a lei il suo format, É sempre mezzo giorno, perlopiù con una settimana d’anticipo.

Antonella Elia: "L'aborto? Mi sono pentita"/ "Avevo una vita dentro di me..."

Insomma, le vacanze estive per Antonella Clerici si anticiperebbero di non pochi giorni rispetto al via della bella stagione all’orizzonte. E c’é chi in rete, intanto, si interroga sulle sorti che attenderebbero Antonella Clerici rispetto alla sua carriera televisiva, sulla scia della spoiler che ora la vede protagonista. Che la conduttrice sia destinata a non fare ritorno in TV?

Eleonora Daniele sostituisce Antonella Clerici

Nel consuetudinario slot di É sempre mezzogiorno é, intanto, a quanto pare prevista la sostituzione con Storie italiane, salotto di informazione e attualità sotto la conduzione di Eleonora Daniele. La bionda ex concorrente al Grande Fratello quindi prende il posto di Antonella Clerici, in TV. E lo spoiler della chiusura in anticipo sarebbe peraltro confermato dalla stessa Clerici, alla nuova puntata di É sempre mezzogiorno in onda il 1° giugno 2023, come segnala Leggo.

Antonella Clerici piange in diretta per l'Emilia Romagna/ "Dolore pazzesco..."

Che Antonella Clerici rischi di non fare rientro in TV non si direbbe un’ipotesi azzardata, quindi, soprattutto dal momento che in casa Rai così come per i vertici Mediaset sono ora messi in discussione i palinsesti relativi alle nuove stagioni televisive in arrivo, tra quella segnata dal passaggio primavera-estate e la successiva, relativo al periodo autunno-inverno.

Relativamente alla sostituzione di Storie italiane, poi, si apprende che da lunedì 12 a venerdì 19 giugno 2023, é previsto per Eleonora Daniele l’allungamento della trasmissione, con la messa in onda fissata fino alle ore 12:30 circa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA