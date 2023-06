“Crimea fu un disastro per la Russia”/ Storico: “Guerra in Ucraina iniziata nel 2014”

Serhii Plokhij, storico, professore di storia ucraina ad Harvard ed esperto della situazione geopolitica tra Ucraina, Russia e Crimea, ha parlato del conflitto scoppiato tra i due stati più di un anno e mezzo fa. Un conflitto che, secondo lui, affonda le sue origini in tempi antichi, vicini al periodo sovietico, e che ha raccontato nel dettaglio in un suo recente libro, chiamato “La guerra russo-ucraina” e non ancora tradotto in italiano. Secondo molti, la ragione che ha dato il via alle mire espansionistiche di Putin sarebbe legata, in parte, anche all’annessione dibattuta della Crimea, un tempo ucraina, poi sovietica, poi nuovamente sotto il controllo di Kiev ed, infine, tornata (con l’occupazione) in mano al Mosca, opinione che lo storico ritiene solo in parte veritiera.

Lucio Caracciolo: "Diga esplosa? Vantaggiosa per Kiev"/ "Guerra totale se entra nella Nato"

Plokhij: “La Crimea fu un disastro per la Russia”

Secondo lui, infatti, analizzando nel dettaglio la storia della Crimea, emerge un passato segnato da almeno cinque dominazioni diverse (greca, ottomana, tartara, tra le altre) prima dell’arrivo della Russia. “Un tipico caso di colonialismo di insediamento“, spiega lo storico al quotidiano tedesco Die Presse, che analizzato a fondo dimostra realtà molto diverse dal mero dibattito tra Mosca e Kiev. Ma tornando ai tempi recenti, spiega che l’isola è diventata centrale dopo il secondo dopoguerra.

Greta Thunberg vs Putin "Russia responsabile di ecocidio"/ "Diga Nova Kakhovka? Ennesima atrocità"

La Crimea, spiega, “era stata distrutta e, come se non bastasse, Stalin aveva anche esiliato i Tartari e insediato contadini russi che non sapevano come coltivare la terra nel clima meridionale”. L’operazione di controllo si rivelò “un disastro economico. Per la burocrazia russa era un incubo gestirla senza un accesso diretto alla terraferma [e] Kruscev risolse il problema” restituendola all’Ucraina. Il conflitto attuale, secondo lo storico, oltre ad affondare le radici nella questione della Crimea, “è iniziato nel febbraio 2014 con la decisione dell’Ucraina di concludere un accordo di associazione con l’UE. Significava che il Paese non avrebbe potuto aderire a nessun’altra unione, ma Putin era tornato nel 2012 con la visione di rendere la Russia di nuovo un attore globale ed era difficile farlo senza l’Ucraina”.

LEGGI ANCHE:

CONTROFFENSIVA UCRAINA/ "Gli Usa non vogliono altri Paesi in campo, ma se Kiev fallisce si ritirano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA