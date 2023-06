Gigi D’Alessio a lutto: “T’aggio voluto bene..”/ Web in tilt per l’addio a Silvio Berlusconi

Gigi D’Alessio ricorda l’amico Silvio Berlusconi: il messaggio d’addio é social

Sono giorni segnati dal lutto nazionale, in Italia, e di risonanza nel mondo, per la morte di Silvio Berlusconi e agli innumerevoli addi al politico si aggiunge, intanto, anche quello di Gigi D’Alessio. L’occasione che il cantautore di Napoli ha, di rilasciare un ultimo messaggio al compianto vip amico é un nuovo post condiviso con il web a mezzo social.

“Ciao Silvio, t’aggio vuluto bene”, “Ciao Silvio, ti ho amato”, scrive tra le righe dell’addio a Silvio Berlusconi, Gigi D’Alessio. Il messaggio, che é ora virale online, correda uno scatto del passato che immortala il cantautore di Napoli e la mente-icona della Comunicazione e del Marketing, nonché volto di spicco della Politica, e ancora padre fondatore di Mediaset e Presidente del Milan, tra le opere nel made in Italy di risonanza global. Risaputo é che il leader del partito politico Forza Italia e quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri a capo dell’esecutivo nella storia della Politica in Italia abbia avuto molti amici a Napoli, nella sua vita, spentasi lo scorso 12 giugno 2023 in seguito all’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele di Milano.

Gigi D’Alessio presenziava al “non matrimonio” di Silvio Berlusconi

“Io l’ho sempre detto… io sono un napoletano nato a Milano -dichiarava non a caso Silvio Berlusconi a mezzo media, in un intervento che é in queste ore ripreso in un video virale su TikTok-, poi quando ero ragazzo dicevano che ero un vulcano di idee proprio come il Vesuvio… e ho molti amici a Napoli che sono aperti, empatici e spiritosi… e sono tornato a Napoli con molto piacere”.

Gigi D’Alessio, tra i cittadini a Napoli più vicini al compianto Silvio Berlusconi, era tra gli invitati presenti al recente “non matrimonio” del politico e la bionda 33enne Marta Fascina. Le “non nozze”, ossia l’unione tra i “non promessi sposi” in un party privato per pochi intimi invitati del politico scomparso all’età di 86 anni e l’ultima donna amata originaria di Reggio Calabria e cresciuta a Napoli, si celebravano lo scorso 19 marzo 2023.

Una cerimonia senza valore giuridico che si svolgeva a Villa Gernetto, residenza di Lesmo di proprietà del gruppo Fininvest, alla presenza di una sessantina di invitati, tra amici e parenti dei “non consorti”. E presente allo scambio delle fedi simbolico e una festa con tanto di menù stellato e taglio della torta per suggellare i tre anni di amore della coppia, in un rinomato locale made in Brianza, era tra gli altri anche Gigi D’Alessio. Il padre d’arte del fenomeno pop uscente di Amici 21, LDA, per l’occasione intonava una cover del pezzo cult della musica di Napoli, “O surdato ‘nnammurato”, di Massimo Ranieri.













