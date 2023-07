Testamento Berlusconi, Fininvest a Pier Silvio e Marina/ 100 milioni a Marta Fascina

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto il 5 luglio dal notaio che ha letto le volontà del cavaliere di fronte ai due testimoni, gli avvocati Luca Fossati e Carlo Rimini ed in collegamento con i figli. Il documento visionato in anteprima dall’agenzia Ansa prevede che il 53% di Fininvest vada ripartito in quote paritarie assegnate ai due figli di primo letto, Marina e Pier Silvio. Pertanto, come si legge in una nota di Marina, che ha parlato anche a nome dei fratelli e delle sorelle: “nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA precedentemente esercitato dal padre“. All’interno del testamento, scritto a mano e firmato da Berlusconi in un blocco note, ci sono anche diversi lasciti per parenti ed amici più cari, mentre il restante patrimonio verrà diviso in parti uguali per i cinque figli.

Andreea Rabciuc, analisi su scheletro trovato a Roma/ Madre: "Quei resti non sono di mia figlia"

Marina e Pier Silvio si confermano quindi per il controllo della società holding che tra le altre cose detiene anche partecipazioni in Mfe Mediaset, Mondadori, Monza Calcio, Mediolanum e altre attività. Inoltre all’interno del testamento, secondo indiscrezioni ci sarebbero anche indicazioni e consigli con auspici per il futuro di Forza Italia, ed una lettera indirizzata alla compagna Marta Fascina. Il notaio ha dichiarato che provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge.

Omicidio Michelle, spunta una pistola finta/ Killer: “Lei me l'ha puntata addosso”

Testamento Berlusconi, lasciti per Marta Fascina, il fratello Paolo e Dell’Utri

Silvio Berlusconi ha inserito nel testamento alcuni lasciti particolari, per parenti ed amici speciali. Secondo quanto riportato dall’Ansa che ha visionato il testo ci sarebbe un’eredità da 100 milioni di euro per Marta Fascina, sua compagna nell’ultimo periodo di vita, ma non legalmente sposata, alla quale il Cavaliere avrebbe scritto anche una lettera privata contenuta nel documento.

Al fratello Paolo Berlusconi sono stati lasciati altrettanti 100 milioni. Mentre 30 milioni di euro in eredità andranno a Marcello Dell’Utri. Nell’occasione dell’assegnazione dei lasciti, Silvio ha scritto anche una piccola nota di ringraziamento ai figli: “Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me“, concludendo con “Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà“.

Coco Lee, morta la 48enne cantante/ In coma dopo tentato suicidio: soffriva di depressione

© RIPRODUZIONE RISERVATA