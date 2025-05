Quanto accaduto ad un 25enne sull’autostrada A14 negli scorsi giorni, sembrerebbe essere un vero e proprio giallo. Come riferito da numerosi portali online, fra cui Open, il ragazzo si sarebbe gettato da un’auto in corso, per poi raccontare di essere stato rapito. Il giovane è residente in Puglia, in quel di Bari, ma originario dell’Albania, e il fattaccio è avvenuto nelle Marche, vicino alle uscite di Fermo e Porto Sant’Elpidio, due note località regionali.

Una volta che è stato visto a terra la polizia stradale lo ha soccorso, intervenuta dopo che altri automobilisti hanno assistito alla scena, vedendo appunto il 25enne a piedi in autostrada. Quando è stato preso in carico dagli agenti ha raccontato una scena quasi da film, spiegando di essere stato sequestrato da due uomini che lo avevano prelevato dalla stazione di servizio di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, quindi pochi chilometri prima del “lancio” in autostrada.

25ENNE SI LANCIA IN CORSA DA AUTO SULL’A14: COSA E’ SUCCESSO?

L’episodio, riferisce Fanpage, si è verificato di preciso nella giornata di martedì scorso, 13 maggio 2025, all’altezza di un cantiere dell’autostrada A14: diversi automobilisti hanno assistito per intero alla scena surreale, con il 25enne che ha aperto la portiera dell’auto in corsa, per poi gettarsi di fuori. La vettura è stata indicata come una utilitaria di colore bianco, senza fornire ulteriori indicazioni, ma si potrebbe risalire alla stessa andando a riprendere le telecamere presenti in quel tratto autostradale al momento dell’accaduto.

Fortunatamente il giovane albanese non si è fatto male dopo “il lancio”, subendo solamente delle abrasioni e delle contusioni, ma in ogni caso è stato preso in carico dai medici del personale del 118, che lo hanno medicato senza riscontrare appunto delle gravi lesioni. Anche ai soccorritori il ragazzo ha raccontato la stessa versione dei fatti, di essere stato rapito e messo su un’auto, per poi essere fuggito approfittando di un momento di distrazione.

25ENNE SI LANCIA IN CORSA DA AUTO SULL’A14: COSA NON TORNA

Restano ancora molti i punti interrogativi, a cominciare dal capire il perchè di questo rapimento e secondariamente, bisognerà comprendere dove stessero andando i presunti sequestratori. Si tratta di un caso decisamente anomalo, con molti punti oscuri, su cui le forze dell’ordine hanno aperto una indagine per provare a trovare una risposta alle molteplici domande emerse. Si sa per certo che il 25enne, prima di essere rapito, doveva incontrarsi con una ragazza: che questo finto incontro sia stato organizzato proprio per fare del male al 25enne?

Il giovane sarebbe stato prelevato da due persone e messo sulla vettura di colore bianco, e quando l’auto è arrivata all’altezza del cantiere, approfittando del rallentamento del traffico, lo stesso si è gettato fuori. Possibile che due sequestratori permettano alla loro vittima di avere accesso alle portiere? Una vicenda assolutamente spinosa: le forze dell’ordine sono al lavoro per scoprire la verità.