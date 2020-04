26.11.63/ Anticipazioni miniserie evento sul 20: Stephen King incontra J.J. Abrams

Pubblicità

22.11.63, ANTICIPAZIONI SERIE EVENTO SUL 20 DA OGGI, 22 APRILE

Sicuramente gli amanti di Stephen King e dei suoi romanzi sanno bene di cosa si parla quando si nomina “26.11.63” ma tutti gli altri potranno farlo da questa sera sul 20 grazie all’arrivo della miniserie tratta proprio dall’omonimo romanzo e che porta la firma di J.J Abrams, mente prolifica della serialità e del cinema americano. La miniserie-evento «26.11.63» prenderà il via con un doppio appuntamento, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, alle ore 21.15, sul 20 segnando il primo passaggio in chiaro dopo ben quattro anni dal debutto, non molto fortunato, su Hulu. La serie è stata acclamata dalla critica internazionale che ha lodato l’ottima performance di Hames Franco ma anche la trama avvincente così come la sequenza di eventi che riporterà il pubblico nel 1958 e poi nel novembre del 1963 anche se in Italia non è ha ottenuto poi così successo, forse le cose cambieranno oggi con il suo passaggio in chiaro? Lo riveleranno solo gli ascolti, ma vediamo insieme che cosa tratta la miniserie.

Pubblicità

LA TRAMA DI 26.11.63

26.11.63 debutta oggi sul 20 per poi tornare domani già con altri due episodi e mettere a segno così la prima metà della prima e unica stagione. Ad andare in onda oggi saranno i primi due episodi dal titolo “La tana del Bianconiglio” e “Halloween 1960” in cui Al Templeton, proprietario di una caffetteria nel Maine, costruita su un’apertura temporale che conduce chi la varca nell’ottobre del 1960, confida all’amico Jake Epping il suo segreto. Lui è malato di cancro e potrebbe presto morire mentre Jake è uno squattrinato insegnante di inglese in fase di divorzio chiamato adesso ad aiutare l’amico ad impedire l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy per mano di Lee Harvey Oswald proprio nel novembre del 63. Quando Templeton muore, Epping decide di intraprendere questa avventura salvo poi pensare che per fare una reale differenza potrebbe salvare la famiglia del suo amico Harry Dunning (Leon Rippy), assassinata in una piccola città del Kentucky dal padre ‘fuori controllo’. Cosa succederà a quel punto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA