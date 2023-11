Mirabelli: “L’accordo sui migranti con l’Albania rispetta la legge”/ “I cpr vengono delocalizzati”

Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, ha parlato dell’accordo tra Italia e Albania per la gestione dei migranti sulle pagine del Foglio. La norma, allo stato attuale, prevede che gli immigrati irregolari siano trasferiti su territorio albanese, dove saranno trattenuti all’interno di Cpr nei quali vige la legislazione italiana ed europea, al fine di processare lì le pratiche per il rimpatrio o per la richiesta d’asilo.

Un accordo che è stato ampiamente criticato, specialmente per una presunta violazione dei diritti dell’uomo che, tuttavia, secondo Mirabelli non sussiste. “Il protocollo siglato con l’Albania”, spiega al Foglio, “per la gestione dei migranti si muove nell’ambito della Costituzione e del diritto internazionale. Sul piano dei contenuti, stabilisce degli elementi di extraterritorialità: vengono costituiti in territorio albanese dei centri di accoglienza sottoposti alla gestione e alla giurisdizione italiana. Si potrebbe parlare”, sintetizza Mirabellli, “di una sorta di delocalizzazione dei centri di gestione dei migranti, con il medesimo trattamento che ci sarebbe in Italia, e con delle esplicite affermazioni di garanzia dei diritti che derivano dalle convenzioni internazionali”. Differentemente, però, “bisognerà vedere se l’esecuzione dell’accordo sarà conforme a questo disegno”.

Mirabelli: “Nell’accordo sui migranti con l’Albania non ci sono limitazioni dei diritti umani”

“Nell’accordo” con l’Albania, spiega ancora Mirabelli commentando le presunte violazioni dei diritti umani ed europei, “non vengono previste limitazioni dei diritti della persona. La finalità”, sottolinea, “è quella di accertare se sussistono o meno i requisiti per la protezione internazionale o l’asilo, entro i tempi previsti”, processando le pratiche in un paese differente dall’Italia, ma in un contesto in cui vengono applicate le nostre leggi.

Questa circostanza non risulta essere vietata dalle convenzioni internazionali perché, spiega ancora Mirabelli, “si dovrebbe sostenere che l’Albania non sia sicura e che non siano sicure neanche le attività che sono garantite sotto l’impegno della sovranità italiana in quel paese”. Non si tratta, insomma, di “un allontanamento o un abbandono dei migranti in un altro paese. Al contrario, i migranti non potranno rimanere in quei centri se non per i tempi previsti dalla legislazione italiana per le operazioni di controllo. Sono centri delocalizzati”, conclude Mirabelli, “e sottoposti alla gestione e alla giurisdizione italiana”.











