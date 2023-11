Grande fratello 2023, Marco Maddaloni new entry tra i concorrenti?/ Lo spoiler bomba!

Grande fratello 2023, Marco Maddaloni debutta nel gioco della Casa più spiata in Italia? Arriva l’anticipazione social

Marco Maddaloni, tra gli sportivi più amati dall’occhio pubblico in Italia, é prossimo al debutto di neo concorrente nel gioco del Grande Fratello 2023. O almeno questo é lo spoiler che anticiperebbe via Instagram stories la blogger Deainira Marzano, relativamente alle preannunciate novità del reality show sulla convivenza forzata e in onda sulle reti tv e streaming di casa Mediaset. A quanto pare, secondo l’indiscrezione ripresa a mezzo web dalla beninformata Deianira Marzano, Marco Maddaloni é prossimo a registrare a sorpresa un ingresso nel bunker dei concorrenti nip e vip di Grande fratello 2023. Il che trapela mentre é attesa la nuova e ventunesima puntata di Grande fratello 2023, con in corso il televoto di rischio eliminazione, che nel pronostico a prima firma Il sussidiario.net vede Paolo Masella come il possibile principale candidato al titolo di eliminato.

Lo spoiler di Deianira Marzano

Deianira Marzano, rilasciando le sue dichiarazioni sibilline di anticipazione TV e streaming, non parla direttamente nominando Marco Maddaloni, se non attraverso una serie di meticolosi indizi che rimanderebbero proprio al judoka. Lo sportivo, nel CV, vanta già la partecipazione nel mondo dei reality a diversi format, come quella registrata a L’isola dei famosi.

“Pare che prossimamente nella casa entrerà un mio compaesano gia’ con vari reality nel suo storico! Uno sportivo judoka”, fa sapere tra le righe del curioso e inaspettato spoiler, sul re dei social, la Barbie del gossip made in Italy. Mentre il Grande Fratello 2023 si prepara per il verdetto del nuovo televoto e forse per delle new entries nella Casa! Chissà, quindi, se già a partire dalla attesa 21a puntata, al Grande Fratello 2023, possano debuttare delle nuove presenze tra nip.e vip, nel ruolo di concorrenti gieffini.

