Matteo Diamante svela com’è davvero Rosy Chin: “Aiutato quando non avevo una lira”/”Cosa faceva tutte le sere

Grande Fratello, Matteo Diamante svela un aneddoto su Rosy Chin: “Aiutato quando avevo problemi economici”

Matteo Diamante, ex naufrago dell’Isola dei famosi ed ex fidanzato di Nikita Pellizon è stato tra i protagonisti della puntata di GF Party condotto da Andrea Dianetti e da Annie Mazzola. E durante la chiacchierata il ragazzo, che di recente ha avuto un problema serio e si è duramente sfogato sui social, ha rivelato di essere un grande amico di Rosy Chin, attuale inquilina della Casa più spiata d’Italia. La chef, infatti, lo ha aiutato in un momento molto difficile della sua vita.

Matteo Diamante, nel dettaglio, ha voluto raccontare com’è davvero Rosy Chin fuori dalla Casa delle Grande Fratello raccontando un aneddoto risalente ad anni fa: In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone – compresi amici e famiglia – ad aiutarmi.” Il modello ha poi spiegato meglio: “E visto che io gestivo il suo Instagram, dato che è stata una delle prime ristoratrici a investire su Instagram, lei alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare con lei perché sapeva che avevo difficoltà.”.

Matteo Diamante ammette: “Rosy Chin è una persona di cuore e generosa”

Matteo Diamante e Rosy Chin sono grandi amici. I due si sono conosciuti più di otto anni fa quando il modello e personaggio televisivo gestiva i social della chef. Per Matteo Diamante quello non è stato un bel periodo ed aveva seri problemi dal punto di vista economico e Rosy Chin lo ha aiutato. L’ex naufrago dell’Isola dei famosi, quindi, non ha dubbi su che tipo di persona sia la concorrente del Grande Fratello: “Lei è una persona di cuore e generosa, non era costretta, eppure una sera sì e una no cenavo col suo staff. Non avevo una lira in tasca e tutte le settimane mangiavo sushi grazie a lei”.

Rosy Chin oltre del racconto di Matteo Diamante è stata tra le protagoniste della puntata di ieri del Grande Fratello. Ha ricevuto la sorpresa del fratello e del padre. L’incontro è stato emozionante ma non sono mancati attimi di tensione perché il rapporto tra la chef e la sua famiglia è sempre stato molto burrascoso. Rosy Chin ha scioccato tutti, soprattutto Alfonso Signorini, quando ha rivelato cosa le ha detto il padre quando è scappata di casa: “Mi avete detto che per voi ero morta!”











