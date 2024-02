LDA, popstar protagonista al Carnevale di Acireale/ La scelta sul duetto con Gigi D’Alessio diventa virale!

Carnevale 2024, LDA é la pop-star protagonista in Sicilia!

LDA diventa protagonista al Carnevale di Acireale 2024, dopo la conquista del Capodanno 2024 made in Napoli. Il cantautore ex concorrente ad Amici 21 di Maria De Filippi, nei giorni in cui conferma il record rimasto imbattuto per il primo disco d’oro e il primo disco di platino raggiunti nella storia di Amici di Maria De Filippi, non é previsto tra gli ospiti in studio al talent show che lo scopriva nel 2021, ma continua a farsi le ossa di una rodata popstar . Il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato conquista il posto di protagonista al live evento per il Carnevale 2024 made in Sud, nella regione Sicilia, dove ad accoglierlo vi é una folla di fan, una sfilata di carri allegorici e numeri da record.

Come sottolinea il presidente del Cda della Fondazione del Carnevale, Nando Ardita: “La soddisfazione oggi è veramente tanta e ringrazio a tutti quelli che sono venuti a trovarci. Abbiamo registrato 6.522 biglietti venduti. Il Più Bel Carnevale di Sicilia è amato e atteso”. Complice la performance siciliana di LDA, reduce dal ruolo di protagonista al Capodanno Luci e suoni di Napoli, il Carnevale di Acireale é ora un thread e trend nel web che segna un tripudio di interazioni social, con le accurate immagini immortalate dai fan del giovane ex Amici 21.

La scelta del duetto con Gigi D’Alessio

Con la sfilata dei nove carri in concorso, il Carnevale di Acireale con LDA é il fenomeno Pop carnevalesco sui Social, visto il volume di interazioni di consenso che segna il figlio d’arte con le performance siciliane. Da Quello che fa male, il debut single record di Amici, al singolo estivo Granita, passando per il duetto inciso con Gigi D’Alessio, la ballad romantica Di Notte, che ad Acireale vede il figlio giungere ad una scelta artistica inaspettata, ora, non a caso, fortemente virale online. Quella -da parte di LDA – di proporre dal vivo, comunque, il duetto familiare, anche se in assenza del padre e ambasciatore della musica di Napoli nel mondo. E il gesto di LDA sembra come a voler dire che lui non abbia oltremodo timore del pregiudizio di chi lo considera raccomandato in musica da D’Alessio senior, tanto da voler proporre lui stesso la collaborazione con il padre, assente all’evento.

Oggi più che mai LDA si sente fiero delle sue origini e della sua scala di valori, con la famiglia e “Quello che fa bene” ai vertici e il video del duetto siciliano D’Alessio, con la voce del singolo di Gigi in sottofondo, é ora virale sul re dei social, TikTok.











