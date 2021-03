26ENNE ACCOLTELLATA A TREVISO/ Aggredita da 17enne in bicicletta: giallo sul movente

Stava passeggiando in via Marignana, a Mogliano Veneto (Treviso), quando un ragazzo in bicicletta l’ha assalita e accoltellata. Sfortunata protagonista di questo terribile episodio una ragazza di 26 anni, aggredita intorno alle ore 17 di ieri, lunedì 22 marzo 2021. A dare l’allarme, come riferito dall’AdnKronos, alcuni operai che hanno assistito alla scena. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fermato un ragazzo italiano di 17 anni, il quale avrebbe colpito la 26enne con più fendenti. Il ragazzo è stato subito portato in caserma e sottoposto ad interrogatorio, ma al momento non sono trapelati particolari elementi rispetto alle motivazioni del gesto. L’arma utilizzata per mettere in atto l’aggressione è stata rinvenuto poco dopo dai carabinieri: sul posto si erano preventivamente portati anche i vigili del fuoco.

RAGAZZA DI 26 ANNI ACCOLTELLATA A TREVISO

L’aggressione ai danni della ragazza di 26 anni accoltellata in provincia di Treviso è avvenuta in località Marocco, una zona considerata comunemente tranquilla. A colpire la furia con cui il 17enne si è scagliato sulla giovane: almeno otto i fendenti assestati ai danni della ragazza, alcuni dei quali avrebbero anche raggiunto i polmoni. La vittima e il suo aggressore sarebbero poi finiti entrambi all’interno di un fosso, con la giovane finalmente soccorsa dai passanti e ricoverata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dov’è stata sottoposta ad intervento chirurgico, ma le sue condizioni restano gravissime e la prognosi riservata. Al momento gli inquirenti che indagano sull’accaduto non escludono nessuna pista, neanche quella di una rapina finita male.

