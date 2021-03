26enne aggredita a Treviso si è svegliata dopo coma/ “Sta meglio e respira da sola”

Si è fortunatamente risvegliata dal coma Marta Novello, la 26enne aggredita con una serie di coltellate da un ragazzino di soli 15 anni, in provincia di Treviso. La giovane era stata raggiunta da numerosi fendenti, poi ritrovata incosciente in un canale di scolo che costeggia la strada: subito dopo essere stata soccorsa in condizioni molto gravi, era stata ricoverata d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Cà Foncello di Treviso, dove la stessa era stata tenuta in coma farmacologico a seguito delle ferite riportate.

Nelle scorse ore Marta Novello è tornata a respirare da sola e lentamente, ha ripreso conoscenza, e ciò rappresenta senza dubbio una piacevole notizia. La ragazza stava facendo jogging in quel di Marocco di Mogliano, lungo una strada molto frequentata, quando un minorenne l’ha aggredita alle spalle, senza alcun apparente motivo. Il 15enne avrebbe spiegato agli inquirenti che il suo obiettivo era rapinare la 26enne, ma non si spiega la ferocia messa in atto, di conseguenza le forze dell’ordine non sembrano al momento credere a tale ipotesi.

LA 26ENNE AGGREDITA A TREVISO SI E’ SVEGLIATA DAL COMA: DOMANI INTERROGATO L’AGGRESSORE

Qualcosa di più si saprà sicuramente nella giornata di domani, venerdì 26 marzo, quando l’aggressore di Marta Novello sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia per la convalida dell’arresto, con l’accusa di tentato omicidio, ed è molto probabile che il fermo venga confermato. “Quale che sia il movente e l’evento scatenante – le parole dell’avvocato del giovane, Matteo Scussat, intervistato dai microfoni di Repubblica – le modalità e le circostanze dell’azione fanno pensare ad un disagio, ad un disturbo profondo che andrà indagato”. Scussat ha poi ribadito il concetto, spiegando che nel gesto del suo assistito “vi sono aspetti di atipicità che sfuggono all’ordinarietà”. Una vicenda che ovviamente ha scioccato anche i parenti del 15enne, e il legale a riguardo parla di famiglia “scossa, chiusa nel suo dolore, ed esprime viva preoccupazione per le condizioni di salute di Marta e vicinanza ai suoi familiari”.

