26enne arrestato per aver morso un gabbiano/ Voleva rubargli il panino del Mc

Una storia decisamente curiosa con protagonista un povero gabbiano, ci giunge dal Regno Unito. Nella località di Plymouth un ragazzo ha morso il volatile perché questi stava cercando di rubargli il cibo. In poche parole il giovane stava passeggiando tranquillamente con in mano il suo gustoso panino appena acquistato da McDonald’s, quando un gabbiano gli si è avventato contro cercando di rubargli il prelibato bottino. Peccato però che il giovane abbia reagito in maniera molto violenta, afferrando l’uccello, dando quindi un morso al suo becco e poi scaraventandolo a terra. Una reazione inaudita che ha indotto le forze di polizia a fermare e identificare il 26enne, per poi arrestarlo.

26ENNE MORDE GABBIANO, UN ANIMALE PROTETTO DALLA LEGGE

La notizia bizzarra è stata riportata oltre Manica dai principali tabloid inglesi fra cui il Mirror, che ha confermato la versione diffusa. Non è ben chiaro se il gabbiano abbia riportato delle ferite serie, in quanto i testimoni, appena hanno notato l’andazzo, hanno subito avvisato le forze dell’ordine mentre l’uccello è immediatamente volato via spaventato. Una volta fermato, il ragazzo ha spiegato di essere sotto l’effetto di stupefacenti e ciò spiegherebbe il comportamento a dir poco folle dell’arrestato. I gabbiani sono una specie protetta a norma di legge datata 1981: ora il giovane dovrà stare sei mesi in carcere o pagare una multa salatissima di ben 6.500 euro.



