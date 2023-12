26enne uccisa da squalo in Messico: morsa ad una gamba/ Illesa la figlia di 5 anni che era con lei

Dramma in Messico dove una ragazza di 26 anni è stata uccisa da uno squalo mentre stava nuotando. Il pesce l’ha morsa alla gamba mentre la donna si trovava in acqua assieme alla figlia di 5 anni al largo della località balneare di Melaque, come riferisce il sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa. L’incidente è avvenuto sabato scorso ma la notizia è emersa solo in queste ore, e narra di una 26enne che stava nuotando a circa 25 metri dalla riva assieme alla figlia. La vittima si chiamava María José Pérez, e stava cercando di far salire la bimba su una piattaforma galleggianti per giochi, quando è appunto stata attaccata da uno squalo. Il pesce l’ha morsa alla gamba, una ferita che le ha provocato un profondo sanguinamento e purtroppo la morte.

La donna è stata soccorsa in condizioni già disperate nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori che una volta che hanno sentito le grida d’aiuto si sono fiondati in acqua, riportandola a riva. A quel punto è stato effettuato ogni tentativo pur di salvarle la vita ma le ferite erano troppo gravi e alla fine la donna è morta per emorragia. Fortunatamente, come detto sopra, la bimba di 5 anni è risultata illesa, riuscendo a salvarsi dalle fauci dello squalo grazie alla piattaforma galleggiante, ma la notizia della morte della 26enne ha provocato sgomento e choc nei residenti, non abituati a questi predatori vicino alla riva.

26ENNE UCCISA DA SQUALO IN MESSICO: IL SECONDO ATTACCO IN 4 ANNI

Melaque, come sottolinea Kodami, è una località balneare molto popolare frequentata da turisti di tutto il mondo ma anche dai locali, e gli attacchi di squali sono un evento molto raro in tutto il Messico.

Subito dopo l’incidente le autorità hanno chiuso le spiagge di Melaque e Barra de Navidad alla balneazione, evitando che si potessero così verificare altri incidenti. L’ultimo evento simile avvenuto nella nota nazione centroamericana si era verificato nel 2019, quando un subacqueo originario degli Stati Uniti era stato morso ad un avambraccio mentre stava nuotando presso la baia di Magdalena: in quel caso la vittima se la cavò con una grave ferita ma restando in vita.

