27enne di Treviso uccisa a coltellate da 41enne denunciato per stalking/ Vittima era incinta di 3 mesi

Una ragazza di 27 anni, tale Vanessa Ballan, è stata uccisa di fronte alla sua abitazione, quasi sicuramente dal 41enne kosovaro Bujar Fandaj. Quest’ultimo, come si legge sul sito di TgCom24.it, è stato arrestato nella tarda serata di ieri ed in precedenza era stato denunciato dalla vittima per stalking. Al momento del delitto il compagno di Vanessa, Nicola Scapinello, si trovava in casa mentre il figlio, un bimbo nato nel 2019, era alla scuola materna.

Purtroppo, come è emerso in queste ore, la 27enne rimasta uccisa a seguito di numerose coltellate, aspettava un secondo figlio, essendo incinta di tre mesi. L’omicidio è avvenuto a Riese Pio X, frazione di Spineda, in provincia di Treviso, e la donna è stata assassinata di fronte alla propria abitazione, corpo poi rinvenuto da un vicino di casa che ha subito avvertito gli uomini del 118. Secondo quanto emerso la ragazza sarebbe stata colpita con almeno 7 fendenti al torace, ma anche picchiata al volto; sulle mani la vittima presentava diverse lesioni da difesa, visto che la donna avrebbe provato invano a difendersi e a salvarsi dalla furia omicida. In stato di choc il compagno della donna, che si trovava, come detto sopra, a pochi metri dalla scena del crimine.

27ENNE DI TREVISO UCCISA A COLTELLATE DA 41ENNE DENUNCIATO PER STALKING: IL PRECEDENTE LEGAME

Vanessa Ballan lavorava come commessa in un supermercato della zona, e al momento era in maternità anticipata, di conseguenza non stava lavorando. Ad ucciderla un uomo che era stato denunciato per stalking lo scorso mese di ottobre, un nome che era emerso fin da subito dopo la prima deposizione del compagno della vittima.

Pare che il 41enne kosovaro, dopo l’assassinio, si sia allontanato a piedi dal luogo del delitto, per poi essere rintracciato dai carabinieri e portato in caserma. Sembra che in passato avesse avuto un qualche legame con la donna, ma una volta terminato il tutto abbia iniziato a perseguitarla: una serie di comportamenti che avevano spinto Vanessa Ballan a denunciarlo.

