Giallo a Roma dove un 27enne è morto la scorsa notte dopo essere caduto dal terzo piano di un B&B: arrestato l'amico che era con lui

A Roma un 27enne è morto dopo essere stato lanciato dal balcone di un bed and breakfast. L’episodio è riportato da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Fanpage, e fa riferimento alla morte che si è verificata nella serata di ieri, giovedì 13 novembre 2025, in quel di via di San Caleopodio. Era quasi mezzanotte quando le forze dell’ordine e gli uomini del 118 si sono recati presso questa mini palazzina del quartiere Monteverde a Roma, trovando a terra un 27enne senza vita.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri, che hanno poi messo le manette a un ragazzo di 25 anni straniero, tale David S.: sarebbe stato lui ad ammazzare il 27enne di cui sopra. Il 25enne si trovava nello stesso appartamento della vittima e, quando le forze dell’ordine sono giunte sul luogo segnalato, è stato rinvenuto in uno stato psicofisico alterato: cosa è successo?

27ENNE MORTO A ROMA, 25ENNE ARRESTATO DOPO INTERROGATORIO

Il giovane è stato portato in caserma per essere sottoposto al consueto interrogatorio, dopo di che, nel corso della notte passata, è stato arrestato in quanto accusato di omicidio. Secondo chi indaga, quindi, sarebbe stato Davide a gettare dal balcone del terzo piano del B&B di Roma il 27enne, facendolo morire dopo un volo di circa 6/7 metri.

Il 25enne si trova in carcere ed è in attesa che il giudice convalidi il fermo; in seguito è emerso che la vittima si chiamasse Leonardo Fiorini, ragazzo italiano, che conosceva da diverso tempo il suo presunto carnefice. Erano infatti amici e i due si frequentavano, visto che prima vivevano a Isola del Liri poi si sono trasferiti in quel di Roma, dove hanno coltivato la passione per la musica. Fiorini era infatti un cantante rap, mentre David S. faceva il beatboxer e insieme avevano unito i loro talenti per registrare un brano.



27ENNE MORTO A ROMA, COSA POTREBBE ESSERE SUCCESSO

Ma cosa è successo ieri sera che ha portato David ad ammazzare il suo amico? Al momento non è ben chiaro, ma fra le ipotesi vi è anche quella di una serata da sballo che potrebbe aver portato a una conseguenza impensabile, magari una caduta accidentale. L’altra ipotesi, più accreditata, è che fra i due vi sia stata una lite e, a riguardo, vi sarebbe la testimonianza di alcuni vicini di casa che hanno raccontato agli inquirenti di aver udito Leonardo e David litigare pesantemente dentro l’appartamento.

La lite si sarebbe quindi spostata sul balcone fino a che David non avrebbe gettato di sotto l’amico. Da segnalare che la vittima è stata ritrovata seminuda, un’altra circostanza poco chiara che gli inquirenti staranno cercando di capire: al momento le indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto, sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime giornate.