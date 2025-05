Choc a Bologna dove un 28enne marocchino ha terrorizzato i passati girando con un paio di forbici in mano e provando ad aggredirli. Una scena da film horror descritta nel dettaglio dal quotidiano Il Resto del Carlino, che attraverso il suo sito online ha precisato che l’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine e soprattutto, era stato già raggiunto da un decreto di espulsione, di conseguenza non poteva essere in Italia.

In realtà il ragazzo marocchino passeggiava “tranquillamente” per le vie della città di Bologna in evidente stato di alterazione con delle forbici in mano, a piedi nudi e senza maglia. Stando a quanto riferisce il giornale, le aggressioni sarebbero avvenute soprattutto in via Matteotti e in piazza dell’Unità, e un cittadino, nel tentativo di togliergli le forbici, è rimasto ferito alle gambe e al viso.

BOLOGNA, 28ENNE MAROCCHINO ATTACCA I PASSANTI: L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Nel frattempo diversi testimoni che hanno assistito alla scena hanno iniziato a chiamare le forze dell’ordine e nel giro di pochi minuti i carabinieri sono giunti sul luogo segnalato, bloccando lo stesso 28enne con un taser, la pistola non letale che spara scariche di corrente elettrica. Peccato però che, non contento, il marocchino abbia continuato ad inveire contro i carabinieri anche quando era terra immobilizzato, ferendo due militari, seppur in maniera lieve.

Scene folli, da non crederci, quelle avvenute a Bologna poco dopo le ore 17:30 di ieri, lunedì 5 maggio 2025. Secondo quanto emerso in seguito, il 28enne era stato messo in un Cpr, il centro per i rimpatri, di Roma, alla fine dell’anno scorso, per poi tornare inspiegabilmente in libertà, un episodio molto grave che purtroppo non rappresenta un caso isolato.

BOLOGNA, 28ENNE MAROCCHINO ATTACCA I PASSANTI: IL PRECEDENTE DI CAPODANNO

A Capodanno di quest’anno, infatti, un ragazzo originario dell’Egitto scese in strada armato di un coltello a Rimini, ed iniziò a colpire i passanti: anche in quel caso intervennero i carabinieri ed uno di questi gli sparò per bloccarlo, uccidendolo. Fortunatamente a Bologna non si è dovuto ricorrere alle armi letali, ma in ogni caso si è rischiato davvero che qualcuno si facesse male. Le persone ferite, come precisa Il Resto del Carlino, sono state tutte portate in ospedale per ricevere varie medicazioni, e nessuna è in grave pericolo.

Al Sant’Orsola anche lo stesso aggressore 28enne, ricoverato in terapia intensiva dopo che si è scoperto che fosse sotto l’effetto di stupefacenti. Durissime le parole di Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, che ha parlato di Bologna come di “una vera e propria zona franca”, nonché di scene da “guerriglia urbana”. Il 28enne è risultato avere diversi precedenti di polizia per vari reati, ma inspiegabilmente era ancora in Italia: speriamo che una volta dimesso dall’ospedale venga rispedito in patria e che non faccia più ritorno in Italia.