29enne stupra, segrega e picchia 20enne per un mese/ Torino, il racconto choc

Un 29enne di Torino è stato condannato a quasi 8 anni di reclusione dopo aver sequestrato e stuprato la propria fidanzata, facendole vivere un mese da incubo, da film dell’orrore. Come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, fra il mese di giugno e quello di luglio di un anno fa, 2021, un 29enne aveva segregato una ragazza solo 20enne, costringendola tra l’altro a lasciare il suo ragazzo, e anche a licenziarsi del lavoro. Inoltre, avrebbe dovuto fare finta di vivere una relazione felice con il suo nuovo compagno, mentre lui la teneva sequestrata in casa, picchiandola e stuprandola.

Il 29enne, dopo essere stato arrestato, alla fine è stato condannato a 7 anni, 11 mesi e 11 giorni di reclusione, con il giudice, come riporta ancora il quotidiano di via Solferino, che ha accolto la ricostruzione del pubblico ministero Barbara Badellino, che contestava all’imputato le accuse di violenza sessuale, maltrattamenti, estorsione, minacce e sequestro di persona. Quello vissuto dalla giovane 20enne è stato davvero un mese da incubo, una vicenda assurda che mai e poi mai avremmo pensato di raccontare.

29ENNE CONDANNATO PER AVER STUPRATO UNA 20ENNE: POTEVA LAVARSI E MANGIARE SOLO QUANDO LO DICEVA LUI

La vittima era stata infatti obbligata a vivere rinchiusa in casa subendo violenze di ogni genere, e non contento il suo aguzzino avrebbe minacciato di uccidere i suoi genitori e il suo fratello. Secondo quanto fatto sapere dall’avvocato della giovane Simona Marengo, la stessa aveva il permesso di lavarsi e di mangiare solamente quando lo decideva il suo compagno, e quando i due uscivano, lei sarebbe stata obbligata a tenere lo sguardo basso, di modo anche da non poter comunicare con nessuno il suo disagio e il suo malessere interiore. Il 29enne condannato ieri le avrebbe anche sequestrato il bancomat con cui avrebbe comprato un frigorifero, dei vestiti, ma anche un telefono e delle scarpe per un valore totale di ben cinquemila euro. Una vicenda scioccante che fortunatamente si è conclusa con la condanna dell’aguzzino.

