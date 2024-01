29enne vittima di violenza sessuale alle terme di Milano/ Aggredita negli spogliatoi: caccia all’uomo

Una ragazza straniera ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale alle Terme di Milano. Secondo quanto si legge su TgCom24.it citando il quotidiano Il Giorno, la vittima sarebbe una turista inglese e lo stupro sarebbe avvenuto all’interno di un resort facente parte una nota catena termale che si trova presso il capoluogo lombardo, nella zona di Porta Romana. Sul caso stanno indagando i carabinieri, nel frattempo la vittima è stata sottoposta ad accertamenti clinici che hanno attestato la violenza sessuale subita.

Secondo quanto emerso la turista inglese avrebbe 29 anni e sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto nella zona benessere, precisamente negli spogliatoi. Secondo quanto sottolinea TgCom24.it sembra che l’aggressore abbia utilizzato prima un approccio soft, dopo di che, forse per via del rifiuto, il tutto si sarebbe trasformato in una vera e propria aggressione e i fatti risalirebbero alla serata di lunedì 29 gennaio, attorno alle ore 22:00. La vittima, dopo la violenza subita, è rientrata nel suo alloggio, un bed and breakfast, per poi chiamare i carabinieri sporgendo quindi denuncia.

29ENNE VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE ALLE TERME DI MILANO: LA RICOSTRUZIONE

In seguito è stata portata alla Clinica Mangiagalli di Milano per tutti gli accertamenti del caso. I militari hanno fatto scattare immediatamente le indagini, sequestrando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e nelle stesse terme, e sarebbero anche in possesso di un identikit abbastanza credibile anche per via della presenza di tatuaggi sul corpo.

Stando a quanto aggiunge anche Il Giorno, attorno alle ore 22:00 l’aggressore avrebbe invitato la turista inglese a seguirlo negli spogliatoi maschili, e lì l’avrebbe violentata contro la sua volontà. Ai carabinieri la 29enne ha detto di aver opposto resistenza e di non essere riuscita ad attirare l’attenzione dell’amica con cui si era recata alle terme. Nel frattempo l’aggressore avrebbe fatto perdere le tracce di se ed ora le forze dell’ordine lo stanno rintracciando.

