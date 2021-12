2Cellos, chi sono? Luka Šulić e Stjepan Hauser/ Il duo festeggia 10 anni con un tour

I 2 Cellos non sono particolarmente noti in Italia, ma vantano una carriera che li ha portati a raccogliere soddisfazioni importanti a livello mondiale in veste di violoncellisti. Il duo è composto dal croato Luka Sulic e dallo sloveno Stjepan Hauser ed è nato con l’idea di proporre in maniera più moderna alcuni dei successi della musica contemporanea.

A breve il gruppo sarà protagonista anche in Italia con un unico concerto che si terrà presso il Forum di Aassago di Milano il 20 maggio 2022. Il tour è stato organizzato per celebrare i successi che i due giovani sono riusciti a ottenere negli ultimi dieci anni, ma anche per salutare il pubblico; entrambi infatti sembano essere intenzionati a proseguire la loro attività da solisti.

2Cellos: dieci anni di successi per Luka Sulic e Stjepan Hauser

L’ultimo album dei 2Cellos, dal titolo “Dedicated” è stato realizzato proprio a coronamento di una carriera che dura ormai da dieci anni, un traguardo che meritava quindi di essere celebrato nel migliore dei modi. L’originalità è stata da sempre uno dei tratti distintivi, che li ha portati a ottenere anche apprezzamenti da parte di colleghi importanti che ne hanno riconosciuto il talento per il loro modo di reinterpretare i loro brani più celebri. Non è un caso che anche un grande come sir Elton John sia tra i loro estimatori.

Tra i singoli che hanno deciso di rielaborare c’è un’altra hit di successo, “Shallow“, portata ad successo da Lady Gaga per il film di Bradley Cooper “A star is born“. Il brano è poi passato alla storia per il l’Oscar che la pellicola ha conquistato. “Il tour è il culmine di tutti i successi che ci siamo prefissati come 2Cellos – hanno detto alla stampa -. Sarà il nostro spettscolo più maestoso e lo porteremo di fronte al pubblico più numeroso di sempre. Metteremo in questi concerti tutto quello che abbiamo imparatoda questi anni di collaborazione e amicizia”.



