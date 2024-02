“3.160 vittime della strada nel 2023”/ Iampieri (Ass. vittime strada): “Principale causa di morte19-25 anni”

Si parla di incidenti stradali questa mattina negli studi di Uno Mattina, e in collegamento vi era Fulvio Iampieri, numero uno dell’associazione vittima delle strade. E’ stato intervistato per parlare ovviamente delle strage sulle strade, in diretta da Sanremo, dove si trova per lanciare un messaggio ai giovani. Fulvio Iampieri parla di “Una strage infinita che insaguina le nostre strade e le nostre coscienze, noi con l’associazione e la nostra presente 82enne, a fianco del comune di Rieti, iconica espressione del progetto nazionale zero vittime sulle strade entro il 2030, a fianco di Sanremo che ci ospita, dal quale ci piace innalzare questo grido, basta vittime della strada. le vittime nell’ultimo dato istat sono state 3.160 vittime e più di 230mila ferita, un’ecatombe”.

Ma come possiamo fare per azzerare le vittime della strada? “Dobbiamo rivolgerci ai giovani, devono essere i testimonial di questo progetto che li riguarda in modo fondamentale, la principale causa di morte dei giovani fra i 19 e i 25 anni è l’incidente stradale, una cosa terribile che non si può accettare, dobbiamo essere sempre connessi con se stessi”. Paolo Giordano, noto giornalista in collegamento da Sanremo, ha aggiunto: “Il messaggio resto se viene dato da un testimonial credibile e credo che durante questo Festival ci siano stati dei messaggi credibili”.

VITTIME DELLA STRADA, PIU’ DI 400 PEDONI UCCISI

Fra le vittime della strada moltissimi sono i pedoni, e basti pensare che i dati ufficiali parlano di 401 decessi fra il primo gennaio e il 3 dicembre dell’anno scorso, di cui 257 uomini e 144 donne.

A comunicarlo è stato l’Osservatorio ASAPS, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, un dato che è leggermente migliorato rispetto al precedente biennio quando le vittime fra i pedoni erano state 433 e 415, ma in ogni caso resta ancora molto alto. A preoccupare, come riferisce l’ASAPS, il fatto che molti pedoni siano stati uccisi sulle strisce pedonali mentre altri addirittura sui marciapiedi. Inoltre il 10 per cento delle vittime è stato travolto da pirati della strada, automobilisti che sono scappati dopo l’investimento e in seguito rintracciati.

