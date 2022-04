“3 alunne molestate”: prof accusato/ Teramo, suo avvocato: “Troppo sensazionalismo”

A Teramo un prof di scienze è stato accusato di avere molestato tre alunne d’età compresa tra i 14 e i 15 anni. Secondo quanto appurato, l’insegnante le avrebbe palpeggiate in diverse occasioni durante l’orario scolastico e, a proposito di questo, a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, ha preso la parola il legale difensore del docente.

Alessio Orro, arrestato stalker pallavolista di Monza/ Pedinamenti, messaggi e offese

TERAMO, PARLA L’AVVOCATO DEL PROF ACCUSATO DI MOLESTIE: “IL MIO ASSISTITO È DISTRUTTO”

L’avvocato del prof di Teramo ha asserito quanto segue a favor di camera: “Ho accettato questo invito perché ritengo assolutamente indispensabile portare serenità nel processo, ma anche per rispetto verso le persone offese, che sono minorenni. I presunti abusi s*ssuali sarebbero avvenuti di fronte agli studenti e agli insegnanti di sostegno, che non hanno visto nulla. Le dichiarazioni di una ragazza sono nocivi per la serenità del processo e per le presunte vittime del reato”. Il professore di scienze contro il quale hanno puntato il dito le tre ragazze che sostengono di essere state molestate “è distrutto, annientato da un provvedimento cautelare che poteva anche essere risparmiato. C’è poi un eccesso delle misure cautelari: si è prodotta una situazione di sensazionalismo che può fare male al processo”.

LEGGI ANCHE:

Claudio Sterpin, amico Liliana Resinovich/ “Voleva lasciare marito, non è suicidio"Lucia Raso, foro scapola sinistra da autopsia/ Il padre: "Era mancina..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA