In provincia di Pisa una donna di 65 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata assalita in strada da 3 cani boxer

Grave episodio avvenuto ieri in provincia di Pisa, dove una donna è stata aggredita da tre cani di razza boxer. L’episodio, ripreso da numerosi quotidiani online – a cominciare da Il Tirreno – è avvenuto precisamente a Orciano Pisano, un piccolo borgo di seicento anime la cui quiete quotidiana è stata sconquassata da questa aggressione. Tre cani boxer se la sono presa con una donna di sessantacinque anni, ferendola in maniera grave.

Ma cosa è successo? Secondo la ricostruzione giornalistica, sembra che la vittima stesse passeggiando tranquillamente a bordo strada, quando all’improvviso è stata assalita da questi tre cani che, nel frattempo – e inspiegabilmente – erano fuoriusciti dalla loro proprietà. Una volta raggiunta, la sessantacinquenne è stata attaccata alle gambe, alle braccia e alla testa, riportando ferite molto gravi.

3 CANI BOXER AGGREDISCONO 65ENNE: COSA E’ SUCCESSO

Anche se i boxer non hanno il morso di un rottweiler o di un pitbull, sono comunque cani molto potenti. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti gli uomini del 118 che, dopo aver preso in cura la signora, l’hanno trasportata d’urgenza, in codice rosso, presso il vicino ospedale di Cisanello di Pisa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 15:00, a non troppa distanza dall’abitazione della stessa sessantacinquenne. Ma come sono riusciti a sfuggire i tre cani? È quello che stanno cercando di capire gli inquirenti. Di conseguenza, non sono da escludere responsabilità da parte del padrone dei tre cani.

Quest’ultimo, una volta accortosi che i suoi tre boxer fossero fuggiti e vedendo cosa stessero facendo, è intervenuto in difesa della donna, venendo poi a sua volta morso: in ogni caso è riuscito ad allentare la presa dei cani, salvando in qualche modo la donna e poi chiamando il 118.



3 CANI BOXER AGGREDISCONO 65ENNE: SOCCORSO ANCHE IL PROPRIETARIO

Quando i volontari sono intervenuti sul luogo segnalato, hanno trovato la donna ricoperta di sangue e sofferente, ma in ogni caso è sempre rimasta cosciente; dopo di che è stata trasferita sull’ambulanza e portata in ospedale in condizioni gravissime. Al pronto soccorso anche il padrone dei tre cani, che ha riportato diversi morsi ed è risultato essere sotto choc per quanto accaduto alla donna.

Proprio per via di questa condizione fisica l’uomo non è riuscito a fornire spiegazioni su quanto accaduto, e solo nei prossimi giorni potrebbe ricostruire l’evento, sperando che nel frattempo sia lui che la signora si riprendano al cento per cento. Secondo quanto sottolineato dal quotidiano Il Tirreno, i tre cani sono stati presi in carico da un veterinario, e non è da escludere che vengano soppressi se si dovesse accertare un atteggiamento aggressivo a prescindere. Nel contempo, lo stesso padrone potrebbe essere denunciato per omessa custodia. Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.