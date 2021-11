3 day to kill/ Su Italia 1 il film con Kevin Costner protagonista

3 day to kill, film diretto da McG

3 day to kill va in onda oggi, lunedì 1 novembre 2021, su Italia 1 a partire dalle 21.20 per la regia di McG. Il regista inizia da giovanissimo con la musica per poi passare alla macchina da presa. Il successo e la fama gli arrivano con il lungometraggio dedicato alla serie tv degli anni 70 Charlie’s Angeles dove nel cast sono presenti tre angeli d’eccezione, Lucy Liu, Cameron Diaz e Drew Barrymore che invece delle armi utilizzano per difendersi le arti marziali. Nel 2003 il regista decide di girare il sequel Charlie’s Angeles: più che mai.

Cracy for football: Matti per il calcio/ Sergio Castellitto nel film di Italia 1

Il suo ultimo sforzo cinematografico è stato continuare la saga di Terminator non con lo storico protagonista ma con Christian Bale. 3 day to kill è un thriller di azione, distribuito da Eagle Pictures con Kevin Costner e Amber Heard. La sceneggiatura è stata scritta da Luc Besson con la collaborazione di Adi Hasak. In Italia, nelle prime tre settimane, la pellicola ha incassato al Box Office 707 mila euro, mentre nel primo weekend di programmazione ha incassato 251 mila euro.

AGENTE 007: VIVI E LASCIA MORIRE, RETE 4/ L'esordio di Roger Moore come James Bond

3 day to kill, la trama del film

In 3 day to kill Kevin Costner veste i panni di Ethan Renner un agente segreto sessantenne che decide di lasciare le sue avventurose missioni per rimediare il rapporto con la propria famiglia, visto che gli rimane poco tempo da vivere in quando la malattia che ha avanza inesorabilmente. Volendo recuperare il tempo perduto, parte per Parigi per ricongiungersi con la moglie e la figlia adolescente che non vede da anni.

Mentre è in procinto di partire, un agente dei servizi segreti smonta i suoi piani: in cambio di una cura sperimentale che potrebbe farlo guarire, Ethan deve compire la sua ultima missione. L’uomo accetta ma alle complicazioni legate all’incarico che gli è stato assegnato, si aggiungono i comuni inconvenienti di un genitore che dopo anni di assenza si ritrova a gestire i problemi della figlia adolescente. Le motivazioni per portare a compimento la sua missione sono molte e Ethan accoglie a braccia aperte la proposta, districandosi con molta abilità tra gli imprevisti della missione lavorativa e quella sentimentale dove il suo obiettivo è riconciliarsi con la moglie e la figlia.

Air force Aquile d’acciaio, Rete 4/ John Glen dirige Rachel McLi

Video, il trailer del film “3 day to kill”





© RIPRODUZIONE RISERVATA