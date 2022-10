3 Days to Kill/ Su Italia 1 il film prodotto dal grande Luc Besson

Cast di 3 Days to Kill

3 Days to Kill va in onda oggi, mercoledì 12 ottobre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film thriller e drammatico prodotto tra Francia e Stati Uniti d’America nel 2014 da Luc Besson, autore anche della sceneggiatura e del soggetto. La regia è stata affidata ad Mcg per un cast di star caratterizzato dalla presenza di Hailee Stainfeld, Kevin Costner, Richard Sammel, Connie Nielsen e Amber Heard. Nonostante l’azione sia ben congegnata e non ci si annoi mai lungo lo sviluppo della pellicola la critica ha pesantemente stroncato un film che sembra essere troppo debole soprattutto nello sviluppo dei personaggi.

3 Days to Kill, la trama del film

La storia di 3 Days to Kill si concentra su uno sconvolgimento improvviso della vita di un ex collaboratore dei Servizi Segreti, alle prese con una condizione di salute precaria e con una nuova missione che può salvargli la vita a discapito dei rapporti familiari. Nello specifico, Ethan Renner ha ormai deciso di abbandonare il suo posto di lavoro vista e l’età decisamente avanzata e in virtù di una scoperta sconcertante relativa al suo stato di salume. A seguito di alcune analisi infatti viene riscontrato nell’uomo un glioblastoma, destinato a portarlo a miglior vita nel giro di poche settimane o mesi. Per questa ragione, l’uomo appura che il modo migliore per condurre gli ultimi giorni della sua vita sarebbe proprio rifiutare il prosieguo della sua carriera lavorativa per dedicare quanto più tempo possibile alla sua famiglia, in particolare a sua moglie e sua figlia. Lo stile di vita che ha dovuto adottare per prestare il suo servizio per i Servizi Segreti lo ha di fatto costretto a stare spesso lontano dagli affetti, perdendo attimi di vicinanza preziosi. La possibilità di recuperare il terreno perduto trova presto un ostacolo; il suo superiore gli propone una incredibile ultima missione. L’agente dovrebbe mettersi sulle tracce di un criminale di fama internazionale che sta per sfruttare come moneta di scambio un medicinale prodigioso anche se in fase sperimentale.

Questo farmaco sarebbe in grado di far progredire anche la sua malattia e quindi di salvargli la vita. A questo punto si palesa un bivio evidente: cercare di trovare un rimedio alla propria condizione di vita ormai precaria oppure ristabilire i rapporti familiari nel poco tempo restante. Alla fine, Ethan sceglie di mettersi ancora una volta in gioco senza volersi privare di nessuna possibilità in palio. Infatti, cerca di trovare il terrorista ed impossessarsi del farmaco ma al contempo cerca di svolgere l’attività di padre presente come non aveva fatto mai, non senza difficoltà. Inoltre, anche il rapporto con la moglie compromesso dalle tante mancanze rischia di perdersi, per cui dedica tutto se stesso anche su questo fronte. Alla fine, tra mille peripezie e difficoltà, ogni cosa andrà per il verso giusto.

