30 Odd Foot of Grunts, chi è la band di Russell Crowe/ Da Gladiatore a performer rock a Sanremo 2024

Russell Crowe a Sanremo 2024 con la ex band 30 Odd Foot of Grunts

Russell Crowe è l’ospite più atteso della terza serata del Festival di Sanremo 2024. L’attore, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo nel film “Il gladiatore” che gli ha permesso di vincere anche il suo primo Premio Oscar nel 2001, calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo accompagnato dalla sua band: i 30 Odd Foot of Grunts. Da Gladiatore a performer rock verrebbe da dire, visto che l’attore hollywoodiano per il suo ritorno in Italia ha deciso di suonare dal vivo con la sua band. I 30 Odd Foot of Grunts sono stati un un gruppo rock australiano, formato nel 1992, con Russell Crowe alla voce solista, Dean “Deano” Cochran alla chitarra, Garth Adam al basso, Dave Kelly alla batteria, Dave Wilkins alla chitarra e voce e Stewart Kirwan alla tromba.

Nel 2005 Russel Crowe decide di lasciare la band. Il motivo? “L’ho fatto perché il gruppo sembra essersi dissolto” – aveva dichiarato l’attore durante un’intervista precisando – “l’ultimo CD inciso con la band, ‘My hand, my heart’, uscirà se qualcuno lo distribuirà”. Per Sanremo 2024 però la band è pronta a riunirsi per regalare una performance rock!

Russell Crowe con la band 30 Odd Foot of Grunts ospiti di Raffaella Carrà a Sanremo

Il nome di Russell Crowe è tra i più altisonanti della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2024. L’annuncio è arrivato a sorpresa durante un TG1 per voce di Amadeus, direttore e conduttore artistico della kermesse. Proprio Amadeus parlando dell’attore neozelandese ha detto: “mi ha scritto una lettera molto carina, di grande affetto per il Festival. Viene per il piacere di esserci. Parte dall’Australia il 6 quando finisce di girare, il 7 è a Sanremo e l’8 sul palco”.

Cosa farà l’attore sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo? Russell Crowe prima chiacchiererà con Amadeus, chissà proprio parlando del ruolo del Gladiatore che gli ha cambiato la vita a livello fattoriale. Nel 2001, infatti, il film di Ridley Scott gli ha permesso di farsi conoscere a livello mondiale e proprio quell’anno fu ospite a Sanremo 2011 da Raffaella Carrà proprio con la sua band 30 Odd Foot of Grunts. Da sempre l’Italia è nel suo cuore come ha raccontato l’attore che ha origini di Ascoli Piceno: “c’è anche un legame di sangue”.











