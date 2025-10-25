300 - L'alba di un impero racconta gli eventi che si svolgono in contemporanea al film 300, mostrando le battaglie navali tra Atene e la flotta persiana

300 – L’alba di un impero, film su Italia 1 diretto da Noam Murro

Il film epico, drammatico e di azione 300 – L’alba di un impero andrà in onda sabato 25 ottobre, alle 23.10 su Italia 1. Distribuito dalla Warner Bros, la pellicola ha come protagonisti Sullivan Stapleton, nel ruolo di Temistocle, ed Eva Green in quello di Artemisia. Nel resto del cast, ci sono Rodrigo Santoro, Jamie Blackley, Lena Headey, Callan Mulvey, David Wenham, Yigal Naor, Hans Matheson e Andrew Tiernan.

Il regista, l’israeliano Noam Murro, ha rinunciato a girare Die hard – Un buon giorno per morire pur di lavorare per questo film. Zack Snyder è il co-produttore e sceneggiatore, senza dimenticare che è stato il regista del prequel 300 del 2007, che tanto successo ha avuto grazie alle lotte coreografate e alla quantità di lens flare. Tra i lavori più acclamati di Snyder ci sono L’alba dei morti viventi e Batman vs Superman: Dawn of justice. I costumi sono stati curati dal premio Oscar Alexandra Byrne, premiato per Elizabeth: The golden age.

La trama del film 300 – L’alba di un impero: la seconda guerra persiana

In 300 – L’alba di un impero, ci troviamo a Maratona, dove Dario I, re persiano, viene ucciso dall’ateniese generale Temistocle: Artemisia spinge, così, il suo alleato persiano Serse, figlio di Dario I, a vendicarsi. Serse trova una fonte che lo rende un semi-dio, modificandone spirito e corpo.

Trascorsi dieci anni, Temistocle chiede supporto alla regina di Sparta e moglie di Leonida, Gorgo, per sconfiggere i persiani: la donna rifiuta, ma Temistocle riuscirà ugualmente a sconfiggere il nemico con a capo Artemisia, grazie a una spia mandata sulle loro navi.

La regina allora, cerca di avvicinare e sedurre Temistocle per ottenere la sua fedeltà ai persiani, ma l’uomo rifiuta: Artemisia, rimasta orfana per mano greca e violata dai Greci nella sua giovinezza, riaffronta gli ateniesi e incendia le loro navi. Temistocle, sopravvissuto, si reca nuovamente da Gorgo per ottenere aiuto, ma ancora una volta riceve un rifiuto, mentre suo marito Leonida viene sconfitto da Serse alle Termopili.

Temistocle si ritrova ad affrontare un ultima volta Artemisia e, in uno scontro corpo a corpo, la uccide, ricevendo alla fine il supporto di Sparta con l’arrivo della flotta di Gorgo.