300: l’alba di un impero/ Su Italia 1 il film con Eva Green

300: l’alba di un impero è un film d’azione, drammatico e di guerra del 2014, va in onda su Italia 1 a partire dalle ore 23,25 di oggi 29 aprile. La pellicola, non è un vero proprio sequel ma si rifà al film 300 del 2007 ed è ispirata alla novella Xerxes di Frank Miller. La regia è di Noam Murro, mentre gli attori principali sono: Eva Green, Sullivan Stapleton, Callen Mulvey, Rodrigo Santoro, Lena Headey e David Wenham.

Matrimonio impossibile/ Su Rete 4 il film con Michael Douglas

300: l’alba di un impero, la trama del film: controversie da risolvere

L’azione della pellicola 300: l’alba di un impero si svolge sul mare, dove i protagonisti combattono per risolvere le loro controversie. Temistocle, un generale greco, si oppone all’invasione dei Persiani guidati da Artemisia e dall’uomo che è stato trasformato in divinità, Serse. Artemisia è una donna combattente e aggressiva animata da un forte desiderio di vendetta. Temistocle, si rende presto conto che l’unima maniera per sconfiggere i forti guerrieri Persiani è quella di unire tutte le forze Greche e quindi decide di prendere il comando della guerriglia destinata a cambiare il destino della guerra. Durante l’ultima sanguinosa battaglia, l’uomo cerca di convincere Artemisia ad arrendersi, affinché possa essere risparmiata. Ma la donna non desidera nessuna resa e viene uccisa. Grazie all’intervento della flotta proveniente da Sparta Temistocle e i suoi fedeli alleati vincono l’ultima battaglia.

BROOKLYN, FILM RAI 1/ Saoirse Ronan lascia esterrefatti nella pellicola di Crowley

Il video del trailer

LEGGI ANCHE:

Amore Ritorna!/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Doris Day

© RIPRODUZIONE RISERVATA