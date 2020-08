300/ Video, su Italia 1 il film di Zack Snyder ispirato al fumetto di Frank Miller

300 va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2007 e con la regia di Zack Snyder soggetto tratto dalla graphic novel di Frank Miller mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione del regista con Michael Gordon e Kurt Johnstad. Il montaggio è stato realizzato da William Hoy con i costumi disegnati da Michael Wilkinson mentre nel cast sono presenti tra gli altri Gerard Butler, David Wenham, Lena Headey, Dominic West, Rodrigo Santoro, Michael Fassbender e Vincent Regan.

300, la trama

Ecco la trama di 300. L’Antica Grecia, costituita da tante città stato tra cui la potente Sparta ed Atene, vede la propria libertà profondamente a rischio. Infatti, il potente re dei Persiani Serse ha deciso di muovere battaglia per conquistare la Grecia e soprattutto vendicare suo padre Dario ucciso dieci anni prima nella battaglia di Maratona. I Persiani possono disporre di un esercito molto più numeroso ed attrezzato rispetto a quello dei Greci che peraltro, al momento, sono divisi e poco inclini nel mettere insieme le forze per contrastare l’avanzata dell’esercito avversario. Nella città di Atene si sta tenendo un importante consiglio tra i rappresentanti di tutte le città greche per cercare di trovare un punto d’intesa e quindi permettere alla Grecia di salvarsi da quella che sarebbe la distruzione. Un ruolo importante nella difesa della Grecia è quello che dovrà mantenere la città di Sparta che notoriamente può contare sull’esercito più forte di tutto il mondo conosciuto grazie a tecniche di preparazione e di addestramento molto dure e selettiva. Il re Spartano Leonida offre il proprio supporto alla Grecia nonostante debba misurarsi col consiglio di Sparta che ha per l’antica legge dei pieni poteri per quanto concerne le guerre.

Re Leonida promette il supporto a Sparta e fa ritorno nella sua città per parlarne con il consiglio il quale si dice pronto a dare la possibilità all’esercito di Sparta di lasciare una città però soltanto dopo alcune festività religiose così come vuole la tradizione. Re Leonida ben sapendo di come quel tempo perso possa dimostrarsi letale per tutta la Grecia, decide di utilizzare i suoi 300 uomini deputati ad essere il suo esercito personale per andare in battaglia e cercare di contrastare l’avanzata dei Persiani. Il piano di Re Leonida, è quello di impostare una difesa nello Stretto delle Termopili sfruttando il fatto che il territorio sia molto stretto per cui la differenza di numero non si farà sentire. In effetti, facendo leva sulle straordinarie capacità di combattimento dei soldati spartani, Re Leonida riuscirà a fermare per diversi giorni l’enorme esercito persiano uccidendo tantissimi uomini e quindi permettendo alla Grecia di organizzarsi e difendersi. Una battaglia epica in cui 300 uomini si sono battuti con valore sacrificando la propria vita per il bene futuro di tutti i greci. Il povero Re Leonida avrà la peggio soltanto in ragione di un tradimento di un greco il quale, dopo essere stato espulso dall’esercito per via di alcune malformazioni fisiche, decide di vendicarsi informando il re persiano di un sentiero che permetteva di aggirare lo stretto delle Termopili e quindi prendere alle spalle l’esercito di Leonida già inferiore notevolmente per numero.

