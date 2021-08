302 morti in Cina per inondazioni Henan/ Bilancio si aggrava: ancora 50 i dispersi

Dramma assoluto in Cina, dove almeno 302 persone sono morte in seguito alle inondazioni verificatesi nella provincia centrale di Henan. L’aggravamento del bilancio delle vittime è stato purtroppo confermato dalle autorità politiche locali. Come riferito dalla BBC, sono circa 50 le persone ancora disperse dopo l’ondata di maltempo che ha investito la porzione mediana del Paese del Dragone, con piogge intense che hanno provocato allagamenti e profondi disagi fra la popolazione, con 13 milioni di abitanti colpiti dalla furia delle acque e all’incirca novemila case danneggiate.

Vaccini, quando serve terza dose: rebus durata protezione/ Ora spunta "biomarcatore"…

La maggior parte dei decessi è stata segnalata nella città di Zhengzhou, dove l’acqua ha invaso il sistema della metropolitana e i veicoli sono stati spazzati via. Basti pensare che, nell’arco temporale di appena tre giorni, nella località asiatica è caduta la medesima quantità d’acqua registrata in un’annata intera. Oggi, lunedì 2 agosto 2021, il sindaco di Zhengzhou, Hou Hong, ha rivelato ai giornalisti che 39 persone sono state trovate morte nei parcheggi sotterranei e che altre 14 persone sono decedute dopo che l’acqua ha inondato la linea 5 della metropolitana cittadina.

Long Covid, effetti dimezzati con due dosi vaccino/ "Sintomi? Non solo respiratori"

302 MORTI PER INONDAZIONI IN CINA: IL BILANCIO SI AGGRAVA

La BBC ha sottolineato inoltre che i filmati postati sui social media il mese scorso dall’interno delle carrozze dei treni mostravano persone che riuscivano appena a tenere la loro testa fuori dall’acqua. Inoltre, soltanto la settimana scorsa è stato dedicato un omaggio floreale alla stazione della metropolitana, in memoria delle persone che non sono riuscite a sopravvivere alla tragedia che ha investito la Cina.

Diverse dighe e serbatoi nella provincia hanno visto valicare i livelli di allarme e i soldati sono stati mobilitati per deviare il corso dei fiumi che, nel contempo avevano rotto gli argini. In quelle ore drammatiche, il presidente Xi Jinping aveva parlato di “perdite significative di vite umane e danni alla proprietà”. Adesso, purtroppo, ci sono anche i numeri ufficiali, che diventano sempre più negativi con il passare delle ore, riconsegnando all’umanità intera una tragedia dalle proporzioni a dir poco devastanti.

Covax ha fallito: perché?/ Finanziamenti a rilento e pochi vaccini, spesso non usati

© RIPRODUZIONE RISERVATA