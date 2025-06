Con le nuove regole del Codice della Strada si rischia una multa fino a 344 euro e la decurtazione dei punti se si trasportano questi oggetti in auto.

Non si tratta di un dettaglio da poco, eppure in pochi ci pensano davvero. Quando si parla di nuove regole del Codice della Strada, l’attenzione va quasi sempre a limiti di velocità, autovelox o uso del cellulare alla guida.

In realtà, però, ci sono norme molto più comuni che rischiano di essere ignorate, e che possono costare caro anche a chi si considera un guidatore esperto. Basta un controllo, un piccolo errore di valutazione, e si rischia una sanzione salata. E in questo caso, non si parla solo di soldi, ma anche di punti sulla patente.

Multa salata se metti questi oggetti in auto

Il punto è che, con l’ultimo aggiornamento del Codice della Strada, le regole sul trasporto di oggetti nei veicoli sono diventate più stringenti. Il riferimento normativo è l’articolo 164, una delle norme storiche del regolamento stradale italiano, che dal 1992 disciplina la sistemazione del carico sui veicoli. Ma ora, con l’inasprimento delle sanzioni e l’aumento dei controlli, diventa cruciale conoscerlo davvero.

Secondo quanto stabilito dalla legge, infatti, il carico trasportato all’interno o all’esterno dell’auto deve essere sistemato in modo da non costituire un pericolo per la circolazione. Tradotto: gli oggetti devono essere ben fissati, non devono sporgere in modo eccessivo, non devono ridurre la visibilità del conducente, non devono compromettere la stabilità del veicolo, e soprattutto non devono coprire in alcun modo la targa o i dispositivi di illuminazione.

Il principio è semplice ma spesso sottovalutato: anche trasportare una semplice scala, un materasso, delle travi di legno o dei pacchi mal posizionati può diventare un problema serio. Ed è proprio qui che scatta la multa. Le sanzioni previste sono proporzionate alla gravità dell’infrazione, ma possono raggiungere cifre importanti. Secondo il nuovo Codice della Strada, la multa può andare da un minimo di 87 euro fino a un massimo di 344 euro, a cui può aggiungersi la decurtazione dei punti dalla patente, nei casi più gravi o in caso di recidiva.

E non si tratta solo di teoria. I controlli sulle strade, in particolare sulle arterie principali e nei pressi dei centri abitati, sono sempre più frequenti. La Polizia Stradale e le altre forze dell’ordine stanno intensificando le verifiche anche su furgoni e veicoli privati carichi di materiale, proprio perché il rischio di incidenti legati al carico mal sistemato è ancora troppo alto.

Senza ombra di dubbio, è tempo di fare attenzione anche a questi dettagli. Perché non basta rispettare i limiti e allacciare le cinture: ogni parte del viaggio deve essere sicura. Anche quella che si carica nel bagagliaio.