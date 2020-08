34enne morto di Covid dopo 5 mesi in terapia intensiva/ Stroncato da complicazioni

Non ce l’ha fatta Cristian Persico, il giovane di Casnigo (provincia di Bergamo) affetto da Covid da 5 mesi: a dare notizia della sua morte è stato don Mario Carminati, il parroco di Seriate che era lo zio del ragazzo 34enne e che tramite un post su Facebook ha comunicato che “dopo cinque mesi di lotta ci ha lasciati: il virus, seguito da un’infinità di complicanze, ha avuto la meglio e si è preso la sua giovane vita”. Una vicenda triste, che è stata ripercorsa anche da Il Casnighese: il giornalino della parrocchia locale ha voluto dedicare un messaggio a Cristian, un ringraziamento per la sua grande disponibilità e per essere sempre stato un punto di riferimento. Cristian Persico è un’altra vittima del Coronavirus, e il fatto che avesse 34 anni – era sposato da un anno – ancora una volta ci interroga di fronte a una malattia che, diversamente da quanto sembrava essere nelle prime settimane, ha iniziato a colpire anche persone più giovani.

34ENNE MORTO PER CORONAVIRUS A BERGAMO

Infatti, lo scorso aprile la comunità di Casnigo aveva già dovuto fare i conti con la morte di Emiliano Perani, 36 anni: era cugino di Cristian Persico e faceva il grafico. Si tratta, appunto, di una delle vittime più giovani per il Coronavirus; il cugino, come abbiamo letto online in queste ore e come ha ricordato il giornale parrocchiale, era impegnato costantemente nelle iniziative dell’oratorio e del paese. Una notizia triste, purtroppo non l’unica e non l’ultima in questo 2020 devastato dalla pandemia; una notizia peraltro che rende ancora più evidente la necessità di adottare misure sanitarie che, per quanto leziose ed esagerate possano sembrare, servono invece a limitare la curva dei contagi. Intanto anche noi ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Cristian.



