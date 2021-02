39enne muore durante parto assieme al bimbo/ Palermo, famigliari chiedono giustizia

Dramma a Palermo, dove una donna di 39 anni, Candida Giammona, è morta assieme al bimbo che aveva in grembo durante il parto. Un fatto che è avvenuto due giorni fa e stando alle indiscrezioni riportate da lasicilia.it, sembra che la 39enne sia giunta presso l’ospedale Buccheri La Ferla già priva di vita, così come il futuro nascituro. Prima la paziente era stata presa in carico dalla clinica Candela, dove era stata sottoposta ad un parto cesareo d’urgenza, dove la situazione è degenerata.

Stando a quanto affermato dai sanitari della clinica palermitana, la vittima avrebbe sofferto di una patologia che ha poi portato alla morte: «La Clinica Candela – la nota ufficiale firmata dall’avvocato Massimo Cocilovo, consigliere d’amministrazione della casa di cura – partecipando al dolore dei familiari della signora Candida Giammona per la tragedia che stanno vivendo – rileva che da parte del proprio personale sanitario è stato fatto tutto il possibile per salvare la vita della paziente e del neonato, i cui decessi si ritiene siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile e si affida, con piena fiducia, alle verifiche che la magistratura riterrà di effettuare».

39ENNE MORTA A PALERMO DURANTE IL PARTO, PARLA LA CUGINA

La famiglia chiede giustizia, a cominciare da Alis Alario, la cugina di Candida Giammona, che a Open racconta: «Nessun’altra donna dovrà più morire nel giorno più bello della sua vita». Stando a quanto raccontato dai famigliari, gli stessi non sarebbero stati avvisati dell’accaduto: «i dottori non hanno detto neanche una parola sull’accaduto. Si trovavano fuori dalla clinica ad aspettare che Candida uscisse dal reparto dopo tante ore di attesa in cui nessuno diceva niente, l’hanno vista uscire su una barella ed entrare in ambulanza. I dottori non hanno detto nulla – ha ribadito la cugina – gli hanno solo consegnato la borsa di Candida e sono saliti subito in ambulanza». Secondo la stessa Alis li hanno «abbandonati fuori senza aver ricevuto alcuna informazione, da nessuno». Il gruppo si è poi spostato al Buccheri La Ferla, con l’ospedale che le ha provate tutte pur di rianimare la donna, ma la 39enne «ha avuto in tutto quattro infarti, pur non soffrendo di alcuna patologia».



